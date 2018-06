Ved at bruge flest mulige spillere under VM sørger Danmarks trænerstab for at bevare ærgerrigheden på holdet.

Anapa. Spillerne på det danske fodboldlandshold skal bevare ærgerrigheden og ikke blive for selvtilfredse inden VM-ottendedelsfinalen søndag mod Kroatien, bare fordi den overordnede målsætning om at gå videre fra gruppespillet er indfriet.

Det har erfaring fra tidligere slutrunder gjort den danske trænergruppe meget bevidst om, og som et forebyggende middel mod selvtilfredshed og sommerferietanker har man prøvet at fordele spilletiden bredt ud på holdet.

Det fortæller assistenttræner Jon Dahl Tomasson.

- Hvis der er en del af spillerne, som ikke kan se et perspektiv for at komme på banen, så gider de heller ikke rigtig være her. Så tænker de, at de har været med til en stor begivenhed, hvor vi har klaret det flot, men de vil også gerne hjem.

- De fleste spillere har fået minutter, og det er et vigtigt perspektiv for spillerne, at de tænker, at de kan komme på banen, siger assistenttræneren.

Da Danmark lignede en sikker deltager i ottendedelsfinalen undervejs i tirsdagens 0-0-gruppekamp mod Frankrig, blev situationen udnyttet til at sende tre VM-debutanter på banen; Kasper Dolberg, Viktor Fischer og Lukas Lerager.

Dermed er der kun tre ud af 20 markspillere i truppen, som ikke har været på banen under VM.

Det er Jonas Knudsen, Jannik Vestergaard og Michael Krohn-Dehli. Dertil kommer reservemålmændene Frederik Rønnow og Jonas Lössl.

Jon Dahl Tomasson og målmandstræner Lars Høgh var selv med ved VM i henholdsvis 2002 og 1986 som spillere, da Danmark efter overbevisende gruppespil røg ud efter klare nederlag i første knockoutkamp.

De to gange var der måske lidt for stor tilfredshed over at være gået videre fra gruppespillet, siger Tomasson.

- I 2002 var der lidt mæthed og tilfredshed over, at vi kom videre. Det var gået okay, Danmark var tilfredse, alle var tilfredse, vi spillede godt, og forventningerne var indfriet. Det er lidt typisk dansk.

- Jeg har også hørt Lars Høgh snakke om VM i 1986, hvor der var nogle, som måske havde lidt afsavn derhjemme, siger Jon Dahl Tomasson.

Angriberen Andreas Cornelius er under VM gået fra at være bænkevarmer til indskifter og så videre til en plads som starter.

Han er ikke blevet ramt af hjemve, selv om landsholdet nu har været samlet i over fem uger.

- Vi er væk i lang tid, men man glemmer lidt nogle gange, hvor lang tid det er, fordi vi har nogle vigtige opgaver foran os. Vi kigger hele tiden fremad, og så glemmer vi lidt alt andet, det gør jeg i hvert fald.

- Jeg glæder mig selvfølgelig også til at komme hjem til familie og venner og holde ferie, men jeg vil hellere blive her så længe som muligt, siger angriberen.

