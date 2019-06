Dommersystemet VAR (Video Assistant Referee) er på vej til at gøre sit indtog i dansk fodbold.

I en pressemeddelelse torsdag lyder det, at Dansk Boldspil-Union (DBU), Divisionsforeningen og superligaklubberne planlægger at implementere VAR i landets bedste fodboldrække fra 2020/2021-sæsonen.

'VAR er kommet for at blive, så det er helt klart et spørgsmål om, hvornår vi hopper med på vognen.'

'Vi mener, at tiden er den rigtige nu, også når vi kigger på de ligaer, vi normalt sammenligner os med,' siger Kenneth Reeh, konstitueret administrerende direktør i DBU, i pressemeddelelsen.

I Divisionsforeningen mener man, at VAR kan bidrage til, at kampafviklingen i Superligaen fortsat sker på et internationalt topniveau.

»Ved at give dommerne samme mulighed som tilskuere og tv-seere, der kan gense situationer, bliver der færre fejlkendelser til gavn for alle parter. Derfor har klubberne besluttet at anbefale implementering af VAR,« siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

DBU og Divisionsforeningen har i sinde at påbegynde uddannelsen af 12 til 14 VAR-dommere og samme antal assisterende VAR-dommere i efteråret 2019. Træningen af de nye dommere kommer blandt andet til at foregå til kampe i Reserveligaen i den kommende sæson.

Udgifterne i forbindelse med at indføre VAR vil blive fordelt mellem DBU og Divisionsforeningen, lyder det.

Den endelige beslutning om indførelse af VAR bliver taget på et bestyrelsesmøde i DBU i den kommende uge.

Videodommeren blev taget i brug for første gang den 21 september 2016 i en officiel fodboldkamp mellem Ajax Amsterdam og Willem II i Holland.

VAR må kun assistere dommeren i forbindelse med fire spilsituationer:

- Straffespark/ikke spraffespark

- Direkte rødt kort – ikke i tilfælde af anden advarsel

- Mål, hvor der egentlig er tale om frispark eller offside.

- Forkert identitet – dommeren tildeler den forkerte spiller en følgestraf.