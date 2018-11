Tirsdag aften blev gruppespillet færdigafviklet i den første udgave af Nations League, og præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund, Aleksander Ceferin, tøver ikke med at kalde turneringen en succes.

- Nations League er en endnu større succes, end vi troede, det ville blive, siger Aleksander Ceferin.

Han fremhæver, at alle nationer i turneringen er blevet matchet med lande på deres eget niveau, da nationerne er inddelt i fire lag.

- Vi hørte altid de store fodboldlande beklage sig over, at de skulle møde små nationer frem for at spille mod hinanden, og de små lande beklagede sig over, at de aldrig vandt.

- Nu er alle kampe interessante, siger Ceferin.

Fra alle niveauer er det muligt at bane sig vej til EM-slutrunden i 2020 via Nations League, og det har inspireret de små nationer.

- Det er godt for landene i League D, at de kan kvalificere sig til EM. Noget de ikke har kunnet før, påpeger Uefa-præsidenten.

Danmark vandt sin gruppe på næsthøjeste niveau og rykker dermed op på det bedste niveau i næste udgave af turneringen.

Samtidig rykker Tyskland den anden vej, da stormagten sluttede som nummer tre i sin gruppe efter Holland og Frankrig.

- Jeg ved, at nogle store lande er skuffede, fordi de rykker ned. Men sådan er sport. Det er det, der gør den interessant, lyder det fra Ceferin.

Som gruppevinder har Danmark en ekstra livline, hvis det næste år ikke lykkes at kvalificere sig til EM igennem den egentlige EM-kvalifikationsturnering.

