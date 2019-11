Emil Nielsen stoppede fredag sin måltørke, da han sikrede Lyngby 1-1 i lokalopgøret mod FC Nordsjælland.

Lyngbys Emil Nielsen havde ikke scoret i sine første 14 kampe i 3F Superligaen i denne sæson, men fredag fik han hul på målbylden.

Angriberen scorede nemlig målet, der sikrede Lyngby et vigtigt point i lokalopgøret mod FC Nordsjælland, som sluttede 1-1.

FC Nordsjælland gik ellers til pause med en føring, men Lyngby kæmpede sig flot tilbage i anden halvleg.

Pointdelingen betyder, at begge mandskaber akkurat er uden for top-6 efter 18 kampe i Superligaen.

FCN er på en foreløbig syvendeplads, mens Lyngby er nummer ni.

Opgøret startede i et højt tempo, men begge hold havde svært ved at skabe helt åbne målchancer.

FCN fik ofte sat Mohammed Kudus i scene, og den 19-årige offensivspiller viste adskillige gange prøver på sin fremragende teknik.

I det 26. minut var en flagrende arm fra Lyngbys Lasse Fosgaard skyld i, at FC Nordsjælland fik et straffespark, som Kudus iskoldt udnyttede til at sende gæsterne på 1-0.

Kudus var tæt på endnu et mål efter 63 minutter, men Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen reddede flot.

Den misbrugte mulighed blev dyr for FCN, for bare minuttet efter gjorde Emil Nielsen det til 1-1 efter en god omstilling.

Lyngby følte sig snydt for et straffespark kort efter, men dommerens fløjte forblev tavs til stor utilfredshed for hjemmeholdet.

Udligningen indledte en god Lyngby-periode, hvor værterne flere gange var farlige omkring FCN-målet.

Gæsterne kom bedre med i kampens afslutning, men den afgørende skarphed manglede hos begge mandskaber.

I de døende minutter blev Mohammed Kudus udvist, efter at han fik sit andet gule kort i opgøret, men det fik ikke betydning for kampens resultat.

/ritzau/