Han er den mest udskældte spiller på det danske landshold. Spilleren, mange ryster på hovedet af, og manden, som et stort antal både fans og eksperter gerne så udskiftet. Men han er der. Og han er der hver gang. Lige der på midten med nummer syv på ryggen.

William Kvist og hans position på den defensive midtbane på Åge Hareides landshold debatteres flittigt. Selvfølgelig, fristes man til at sige. For det har både spilleren og positionen i dén grad prøvet før. Engang var Christian Poulsen i centrum på øretævernes holdeplads, men de seneste mange år har det været William Kvist, der ufrivilligt har placeret de hvide landsholdsshorts i klaskehøjde. Som det efterhånden er blevet kutyme på det danske landshold for spilleren, der på moderne fodboldsprog kaldes ’6’eren’.

Læs også: Stålsat Bendtner vil hjem til Superligaen: Frier til én bestemt klub

Argumenterne imod Kvist er flere. Nogle mener, han er for langsom, andre mener, han ikke er god nok på bolden, en helt tredje gruppe mener, unge Andreas Christensen naturligvis skal spille positionen - mens en fjerde har det svært med at se en spiller, der ind imellem bænkes i FCK, have en fast plads på landsholdet. Og så er der alle dem, der mener det hele på én gang.

Men trods kritikken sidder Kvist tungt på sin startplads. Og det gør han sandsynligvis også, når VM starter til juni. For alt imens store dele af de fodboldinteresserede danskere hellere så midtbanespillerens hæl end hans tå, har FCK-kaptajnen store fans på og omkring det danske landshold. Den vigtigste hedder Åge Hareide. Og så længe han peger på Kvist, betyder det ikke noget, om alle andre samtidig peger fingre.

»Jeg er stoppet med at prøve at vinde en kamp nogen-som-helst steder i medier eller forsøge at overbevise folk omkring det. Jeg overbeviser min træner. Jeg skal slet ikke sælge mig selv andre steder, end til ham i træning og i kamp. Men måske folk skulle stille sig selv spørgsmålet: ’Hvordan kan det være, at de fleste trænere – også Morten Olsen – har brugt sådan en sekser. Og hvordan kan det være, at jeg er blevet brugt i over 75 landskampe’. Det kunne være det omvendte spørgsmål. For hvis man prøver at grave lidt dybere, hvordan måler man så sammenhængskraft, kommunikation og lederskab? Alle kan danse en sommer. Sådan er det bare. Alle kan spille, når græsset er grønt, tingene flyder derudaf og det hele er nemt. Men dér har jeg nogle andre kvaliteter,« siger William Kvist til BT.

Midtbanespilleren kunne i sidste uge høre Åge Hareide bringe Andreas Christensen i spil på den defensive midtbane, men det bliver ikke under denne landsholdssamling, Chelsea-spilleren truer Kvists plads. ’AC’ var på tribunen mod Panama i torsdags og blev siden sendt hjem til London. Men selv om stortalentet havde været klar, havde han næppe taget pladsen.

»William har én rigtig stor styrke. Det er hans spil, når vi ikke er på bolden. Hans positionsspil. Han står rigtigt i forhold til angrebene imod os, og han er meget rutineret og vinder mange bolde. Det får han for lidt kredit for. Alle er ude efter William på den der 6er-position. Både journalister og eksperter. Men vi har en værdi i ham, fordi han holder sammen på holdet på en meget god måde. Når vi ikke har bolden, er han ekstrem vigtig for os. Nogle af de andre er ikke så gode i den del af spillet – heller ikke Andreas Christensen. Han har mindre erfaring. Men Andreas er hurtig til at flytte sig og er god og rolig på bolden. Måske endnu mere end William er det,« understreger landstræneren.

»Holdet har fungeret, når William har spillet pladsen. Senest i Dublin, hvor han spiller en af sine bedre landskampe. Så jeg synes, han får lidt ufortjent kritik, og jeg ved ikke hvorfor, han gør det, for han har været stabil, han er loyal, han er klog, og han holder også dampen oppe under de andre spillere. Det tæller meget for mig,« fortsætter Åge Hareide.

Så er skabet sat på plads og hierarkiet tegnet op. Andreas Christensen kan blive en mulighed i nogle kampe under VM, indikerer landstræneren, men i udgangspunktet tilhører pladsen på den defensive midtbane William Kvist. Og grunden er klar, hvis man spørger hovedpersonen selv.

»Det var meget sjovt, hvad Åge sagde før kampen mod Montenegro i efteråret. For i den første kamp mod Montenegro startede jeg ude. Det var den eneste kamp i kvalifikationen, jeg startede ude, og vi tabte 1-0. Jeg siger ikke, at det kun var derfor. Jeg siger bare, at det måske var en noget rodet kamp. Dengang sagde Åge: ’Havde jeg vidst det, jeg gjorde i dag, var William ikke startet ude.’ Jeg tror, det siger alt,« siger Kvist, der bestemt ikke har tænkt sig at ændre på noget, bare fordi eksperter, journalister og fans har ham i sigtekornet.

»Jeg kommer ikke til at spille anderledes eller skyde mere på mål af den grund. Det ville være nemt at skyde, når tilskuerne råbte ’skyd’, men det ville ikke være det rigtige at gøre,« fastslår han.

Kvist kender til kritikken, selv om han ikke læser avisernes sportssider og ikke tænder for tv’et, når fodboldmagasinerne ruller over skærmen. Men det betyder på ingen måde, at han forstår den. Som han siger, virker det ’morsomt at snakke om det nu’, når forrige kamp mod Irland måske var hans bedste landskamp.

»Selvfølgelig kan det være frustrerende for mig ind imellem. Man kan få lyst til at sige: ’Fuck jeres sort-hvide verden.’ Den sort-hvide verden, hvor det er sådan, at hvis du scorer et mål er alt godt – og gør du det ikke, er det noget lort. Det er ikke den verden, jeg lever i, og der må jeg finde min egen sandhed i mit eget spil og med de mennesker, som er vigtigst omkring mig. Det vil sige Åge, min mentaltræner, mine medspillere osv. Jeg tror, det var Benjamin Verbic, der engang i FCK sagde: ’Det er svært at vinde en kamp med William, men umuligt uden’,« understreger en landsholdspiller, hvis selvtillid ikke lader sig påvirke af kritikerne.

Kvists største trussel mod en fast plads på VM-holdet synes da heller ikke at komme indefra. I stedet kan den komme fra klubholdet FC København, hvor Jan Gregus banker på til pladsen ved siden af Carlos Zeca og nogle få gange har henvist William Kvist til bænken. Men selv hvis det skulle blive til en mere permanent reserverolle i FC København for den 33-årige klubmand, er det ikke nødvendigvis lig med en mistet startplads på landsholdet.

»Hvis han fortsætter med at glide ud og ind af holdet, vil jeg registrere det. Men jeg har så meget kontakt med Ståle, at jeg altid ved, hvorfor tingene bliver gjort. Og det har for mig været meget beroligende,« understreger Åge Hareide.

Men kan William Kvist starte til VM, hvis han ikke er fast starter for FC København?

»Det kan han godt. Hvis det passer ind hos os, kan det godt lade sig gøre. Han har været en vigtig mand, han har spillet mange kampe for os, og det er en mand, som jeg stoler på. Jeg tror ikke, der ville være noget i vejen med hans fysiske tilstand, hvis han ikke starter i FCK. Jeg har altid sagt, at spilletid er meget vigtigt, men opstår en sådan situation, må vi se på det,« slutter landstræneren.

Kritikere eller ej. Manden med nummer syv vil også være der til VM.