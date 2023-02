Lyt til artiklen

Det var en uhyggelig advarsel, som Serie A-klubben Sampdoria modtog lørdag fra en ukendt kilde.

Et afskåret grisehoved blev nemlig leveret til klubbens hovedkvarter.

Det bekræfter en talsmand for klubben ifølge Reuters.

»Pakken i 'Godfather'-stilen blev fundet i en æske sammen med en besked adresseret til den tidligere klubpræsident Massimo Ferrero og nuværende vicepræsident Antonio Romei, hvor der stod »de næste hoveder bliver jeres,« fortæller klubbens talsmand.

Politiet blev efterfølgende tilkaldt til stedet.

Sampdoria offentliggjorde et statement, hvor klubben udtrykte deres dybe forargelse og indignation over for endnu en alvorlig intimidering.

Sidste måned blev en kugle til et våben leveret til Sampdorias kontorer ledsaget af trusler mod Ferrero og Edoardo Garrone, en tidligere ejer af klubben.

Ferrero, der stadig kontrollerer Sampdoria via en familieselskab, trak sig fra sin stilling, efter at han blev arresteret i 2021 på grund af økonomiske anklager, der ikke var relateret til fodbold.

Den 71-årige har gjort fans vrede, der siger, at han kører Sampdorias økonomi i sænk og nægter at sælge klubben til nye ejere, der er i stand til at redde den fra en økonomisk og sportslig katastrofe.

I skrivende stund har Sampdoria blot hentet 11 point i 23 kampe, hvor der er otte point op til nedrykningsstregen.