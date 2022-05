Fodboldfans, der i vildskab og kåd begejstring stormer ind på banen og skaber kaos.

Det er essensen i det, der minder om en tendens, som her i slutningen af sæsonen har skabt debat og vrede i England især, og som nu også har bredt sig herhjemme i Superliga-land. Se videoen herover

»Gør noget ved det. Ellers er der nogen, der bliver dræbt,« lyder opfordringen til myndigheder, klubber og fodboldforbund fra den tidligere Premier League-stjerne Troy Deeny i en klumme i The Sun efter en række baneinvasioner i England.

Her i Danmark blev FC Københavns guldfest i aftes skæmmet af en flok på op mod 200 fanatiske fans, som i flere tilfælde løb ind på banen, da FCKs guldkamp mod AaB i Parken blev fløjtet af.

Her formåede vagterne ikke at standse de hætteklædte fodboldbøller, som i nogle tilfælde overfaldt vagterne, inden de blev gennet fra banen. Senere, da FCK-spillerne blev hyldet med DM-pokalen, løb flere baneløbere ind på Parkens græs.

FCK havde ellers på forhånd advaret fansene mod at løbe ind på banen og vil nu stange bøder på op mod 10.000 kroner ud, ligesom Københavns Politi har sigtet mindst syv personer.

Klubben havde nok luret, at det var et fænomen, som er blusset op særligt i England i de seneste uger. Og det er før set, at (dårlig) fan-opførsel i England kopieres af danske fans.

I England er det seneste eksempel på baneløber-fænomenet de scener, der søndag aften udspillede sig, da Manchester City sikrede sig Premier League-titlen efter en dramatisk sidsterundekamp mod Aston Villa.

I guldeuforien efter slutfløjt stormede tusindvis af fans ind på banen. Og i tumulten blev Aston Villa-målmand Robin Olsen overfaldet med et slag i bagovedet, et mål blev smadret, og generelt kaos hærgede.

»De idioter, der angreb mig, får ikke lov til at ødelægge mine følelser omkring kampen,« siger den tidligere FCK-målmand Robin Olsen efter episoden, som fordømmes vidt og bredt.

»Der er snart nogen, der kommer alvorligt til skade på grund af de klaphatte,« siger fodboldlegenden og tv-ekspert Roy Keane til Sky.

Episoden på Etihad Stadium skete kun få dage efter, at Evertons endelige overlevelse i Premier League blev fejret af Liverpool-klubbens fans ved at invadere banen.

Her gik den overgearede fejring ud over Crystal Palace-manager Patrick Vieira, som endte i klammeri med en Everton-fan efter voldsomme provokationer af manageren, som forsøgte at komme væk fra banen.

Også i de lavere engelske rækker har der været tilfælde, hvor fans på banen har skabt kaotiske scener med spilere, der kommer til skade.

»Disse invaderinger af banen er en voksende trend, vi har set i de seneste uger. Det, vi er vidner til, er et voksende ønske fra en lille del af fansene, som bare vil gå for vidt,« skriver Troy Deeny i sin klumme.

»Vi havde en forrygende dag i går, men den blev desværre også forstyrret af nogle få, der satte sig over de tusindvis, der festede i Parken, ved at løbe på banen. Som vi havde gjort det meget klart inden kampen, så var det farligt og med risiko for store konsekvenser for klubben,« skriver FCK mandag, dagen efter den store guldfest.