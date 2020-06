Hvad har Martin Braithwaite til fælles med spanske Nolito? En omstridt og udskældt regel.

La Liga-klubben Celta Vigo har forstærket sig og hentet 33-årige Nolito i Sevilla. Det bekræfter klubben torsdag, og handlen har i den grad vakt opsigt blandt fodboldfans på de sociale meider.

For Celta Vigo har lavet en FC Barcelona og taget den såkaldte – og udskældte – 'Braithwaite-regel' i brug.

Celta Vigo, der ligger nummer 17 i tabellen og bare to point over Mallorca, kæmper i øjeblikket for overlevelse i den bedste spanske række, og nu har klubben udnyttet en særlig regel, der giver dispensation og tillader fodboldklubber i Spanien at hente spillere, hvis de kan dokumentere at være særligt svækket.

Martin Braithwaite. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Martin Braithwaite. Foto: SERGIO PEREZ

Det var den samme regel, som FC Barcelona gjorde brug af, da de i februar hentede Martin Braithwaite fra Leganes uden for transfervinduet.

Her var det Ousmane Dembele, der var blevet langtidsskadet, og Barcelona havde derfor brug for en erstatning. Og i Leganes fik man omvendt ikke lov til at hente en erstatning ind for den danske landsholdsspiller, hvilket svækkede deres trup markant.

I Celta Vigos tilfælde vækker tilgangen af den spanske landsholdsspiller Nolito dog noget anderledes opsigt, end tilfældet var med Martin Braithwaite.

For offensivspilleren Nolito, der altså tiltræder omgående og nu skal hjælpe Celta Vigo med at sikre overlevelse i La Liga, bliver hentet ind som 'erstatning' for den langtidsskadede Sergio Alvarez. Klubbens reservemålmand.

Celta henter den tidligere landsholdsspiller Nolito i Sevilla med omgående virkning pga. en langtidsskade à la Braithwaite. Virker dog en anelse besynderligt, når den skadede spiller er reservemålmanden Sergio Álvarez. https://t.co/C0qogWuh1W — Morten Glinvad (@MortenGlinvad) June 18, 2020

Nolito, der før har været en stor profil for Celta Vigo i sit tidligere ophold i klubben i perioden 2013-2016, skal gennemgå lægetjek og endeligt underskrive kontrakt torsdag.

I fodboldmiljøet på de sociale medier har transferen vakt opsigt, netop fordi der er tale om en offensivspillers tilgang for en langtidsskadet målmand.

Også danske Morten Glinvad, der er fodboldkommentator hos TV 2, har reageret på handlen.

'Celta henter den tidligere landsholdsspiller Nolito i Sevilla med omgående virkning pga. en langtidsskade a la Braithwaite. Virker dog en anelse besynderligt, når den skadede spiller er reservemålmanden Sergio Álvarez,' skriver han i et tweet.

Flere andre journalister, der beskæftiger sig med spansk fodbold, har også været ude at reagere på skiftet og ikke mindst den omstridte transferregel.

So, Celta Vigo are allowed to make an emergency signing because their backup goalkeeper is injured long term... and they are able to 'replace' him with a forward!



The Spanish FA's emergency signing rules really are ridiculous. https://t.co/XZPS3POV0S — Euan McTear (@emctear) June 18, 2020

Good point, this. Celta get an injury to their goalkeeper Sergio Alvarez - they’re allowed to sign Nolito as an emergency. Leganes lose Braithwaite to Barcelona - they can’t do a thing about it nor sign a replacement of any position. Terrible rules in place. https://t.co/YBujg0nZkQ — Simon Harrison (@simonhfootball) June 18, 2020