Han kunne have lavet drømme-klubskiftet og gjort sig økonomisk uafhænging, men en langt ude dommedags-teori kom i vejen.

Carlos Roa står i dag fast på, at det spirituelt var en god beslutning, at han på grund af sin religion droppede et eventuelt skifte til Manchester United i 1999 - sportsligt knap så meget.

Den tidligere argentinske landsholdsmålmand, som havde imponeret ved VM for Argentina året forinden, var ellers udset som afløser for Peter Schmeichel i buret hos De Røde Djævle.

Men som Syvende Dags Adventist købte han ind på religionens teori om, at jorden ville gå under ved årtusindeskiftet.

Foto: GERARD MALIE Vis mere Foto: GERARD MALIE

Derfor lagde han støvlerne på hylden og rejste hjem til Argentina i stedet for at lave mega-transferen fra Mallorca til Manchester United.

»Jeg var meget optaget af min religion. Det var en svær beslutning, men samtidig velovervejet - og min familie støttede mig,« siger Carlos Roa, ifølge Daily Mail, som var 30 år, da han stoppede karrieren.

»I dag står jeg ved, at det på et spirituelt plan var en god beslutning. Men rent sportsligt var det det ikke. Jeg stoppede karrieren, da den var på sit højeste. Jeg kunne have udviklet mig helt enormt med en stor kontrakt i England.«

I 1999 var Manchester United Europas mægtigste klub efter at have vundet Champions League, Premier League og den engelske pokalturnering, FA Cup’en med Schmeichel på mål.