Superligaopgøret mellem FC Nordsjælland og Horsens, der blev udsat søndag, skal spilles på onsdag.

Superligakampen mellem FC Nordsjælland og Horsens, der på grund af vind ikke kunne afvikles søndag, skal spilles på onsdag 19. februar klokken 18.30.

Det oplyser 3F Superliga på Twitter.

Det var risiko for løsrevne skilte i den kraftige vind, der førte til udsættelse af søndagens planlagte kamp i Farum.

- Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for, at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum, skrev FCN på Twitter.

Også søndagens kamp mellem AGF og Randers blev udsat. Her var en sumpet bane årsagen.

Der er endnu ikke oplyst et nyt kamptidspunkt til dette opgør.

/ritzau/