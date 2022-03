I 2021 indgik spilvirksomheden ComeOn! en aftale med Nicklas Bendtner, og den aftale er nu endt med en kritik af virksomheden fra Spilreklamenævnet.

Aftalen gik ud på, at ComeOn! måtte anvende den tidligere fodboldspillers navn og billede i forbindelse med virksomhedens markedsføring på deres hjemmeside og danske Facebook-side.

I det såkaldte 'Adfærdskodeks' fra 2018 fremgår det, at markedsføringsmaterialer ikke må anvende personer, som af spilleren kan opfattes som autoriteter, der har en særlig indsigt i spillet.

»Det er Nævnets (Spilreklamenævnet, red.) opfattelse, at Nicklas Bendtner må anses for at være en alment kendt person, som gennem sin fodboldkarriere og den succes, som han har opnået her, særligt appellerer til unge/yngre mennesker, og at Nicklas Bendtner således i hvert fald for denne persongruppe kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet,« skriver Spilreklamenævnet i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Ved anvendelse af Nicklas Bendtner i ComeOn!'s markedsføring, i form af billeder og slogans/tekster, hvori Nicklas Bendtners navn indgår, finder Nævnet således, at ComeOn! har anvendt en person, som i hvert fald af yngre spillere kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet.

Derfor har Spilreklamenævnet nu behandlet sagen fra 14. marts 2022, som har resulteret i en kritik af spilvirksomheden.

ComeOn! ville have lukket sagen, da virksomheden ikke har tiltrådt 'Adfærdskodekset' og derudover, fordi de oplyste, at aftalen med Bendtner ophørte ved årsskiftet.

Men da den pensionerede fodboldspiller fortsat figurerede på ComeOn!'s Facebook-side, valgte Spilreklamenævnet at fastholde kritikken af virksomheden.

Sagen blev taget op af Spilreklamenævnet selv.