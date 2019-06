For et par siden gik historien om den iranske Lionel Messi-dobbeltgænger, Reza Parastesh, verden rundt.

I denne uge rammer den 26-årige iraner, der er kendt som 'Den iranske Messi', igen overskrifterne.

Denne gang dog af noget mere alvorlige årsager end for det faktum, at han ligner FC Barcelona-superstjernen.

Rygter på de sociale medier, som den spanske avis Marca har skrevet om, går på, at Reza Parastesh har misbrugt Messis identitet for at komme i bukserne på 23 kvnder.

Den iranske Messi-lookalike benægter dog anklagerne om, at han skulle have udnyttet sit udseende, som er som snydt ud af næsen på Lionel Messi, til at komme i seng med de 23 kvinder.

»Hej venner, der florerer en falsk historie på de sociale medier, om at 23 kvinder har gået i seng med mig, fordi de troede, at jeg var Lionel Messi. Undgå venligst at lege med folks omdømme og troværdighed,« skriver han på Instagram.

Reza Parastesh har 700.000 følgere på Instagram, hvor han altså kalder sig for Iranian Messi - den iranske Messi.

Det er et brand, han lever af og promoverer på de sociale medier - hans 'clame to fame' så at sige.

Han optræder eksempelvis på adskillige billeder i FC Barcelona- og Argentina-fodboldtrøjer med Messis navn og nummer på ryggen. Og han har samme frisure og skæg som Messi.

Reza Parastesh siger, at rygterne med sexanklagerne, som han kalder 'fake news', skader ham hårdt, og han truer med at retsforfølge og sagsøge de skyldige.

»Tro ikke på det. Det er ikke sandt. Hvis det var, sad jeg i fængsel nu. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at bekæmpe dette retsligt for at sikre mig, at mit navn bliver renset.«

I et interview med iranske Press TV fortalte Parastesh tilbage i 2017, at det var hans fars støtte, der gjorde, at han endte med at springe ud som officiel Messi-dobbeltgænger.

