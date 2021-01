For første gang i 20 år måtte storklubben onsdag bøje sig for et hold uden for Bundesligaen i pokalturnering.

Bayern München er chokeret og skuffet, efter at klubben onsdag sensationelt blev sendt ud af den tyske pokalturnering af Holstein Kiel fra den næstbedste række.

Det fortæller træner Hansi Flick.

Bayern München, der vandt rub og stub i den forgangne sæson inklusive pokalturneringen, havde kurs mod sejren, men langt inde i overtiden fik Holstein Kiel udlignet og vandt på straffespark, efter at ingen af holdene formåede at afgøre opgøret i den forlængede spilletid.

- Det er så meget mere irriterende, at vi indkasserer en udligning til 2-2 i det sidste sekund (af den ordinære tid, red.). Tillykke til Kiel, siger Hansi Flick.

Bayern Münchens offensive spiller Thomas Müller kalder nederlaget "brutalt".

- Selv om det lyder skørt efter et pokalnederlag til en underhund fra Kiel, så var heldet ikke på vores side, siger han.

- Det er brutalt at blive sendt ud. Vi er nødt til lige at lade det synke ind, tilføjer han.

Det er første gang siden 2000/01, at Bayern bliver slået ud af pokalturneringen af en klub uden for Bundesligaen. Dengang var det Magdeburg fra den fjerdebedste række, der leverede sensationen.

Nederlaget til Holstein Kiel er nummer to i streg for Bayern, som fredag tabte 2-3 til Borussia Mönchengladbach i Bundesligaen.

- Det er helt sikkert ikke Bayerns bedste fase, konstaterer Thomas Müller om de to tabte kampe.

/ritzau/AFP