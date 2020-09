Michael Santos, der er udlejet fra FCK til Leganes, stødte sammen med skotsk betjent under en kamp i februar.

Den uruguayanske angriber Michael Santos, der er udlejet fra FCK til spanske Leganes, skal ikke længere bekymre sig om en episode, der udspillede sig i februar mod den skotske storklub Celtic.

Den skotske rigsadvokat har nemlig valgt at droppe sagen, der drejer sig om et sammenstød mellem Santos og en politibetjent.

Sådan lyder det fra rigsadvokaten, Crown Office & Procurator Fiscal Service, til Ekstra Bladet i en mail.

- Efter grundig overvejelse på baggrund af fakta og omstændighederne i sagen - herunder det tilgængelige bevismateriale - har Procurator Fiscal besluttet, at der ikke skal foretages yderligere på nuværende tidspunkt, siger en talsperson hos anklagemyndigheden via en kommunikationsmedarbejder.

Santos kom i karambolage med en betjent, efter at FCK's Pep Biel sidst i kampen scorede til 2-1.

FCK-spillerne løb ud for at fejre målet med de medrejsende fans, men de blev stoppet af en flok politibetjente. Det endte med, at Santos kom i klammeri med en betjent og efter kampen blev sigtet for overfald.

Men nu er sagen mod 27-årige Santos altså blevet lukket.

FCK oplyste mandag, at angriberen er blevet udlejet til Leganes i den næstbedste spanske række for resten af sæsonen.

/ritzau/