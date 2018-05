Det tyrkiske fodboldforbund (TFF) har udstedt en karantæne på 16 spilledage til fodboldstjernen Arda Turan.

Turan, der er udlejet fra FC Barcelona til tyrkiske Istanbul Basaksehir, skubbede i sidste uge en linjedommer under en kamp mod Sivasspor.

Turan var frustreret over en kendelse i kampens afslutning. Istanbul Basaksehir var foran indtil slutminutterne, hvor Sivasspor udlignede.

Da Turan og kompagni efterfølgende gik til modangreb, gik en kendelse imod dem, og det blev for meget for Turan. Han fik direkte rødt kort og fortsatte efterfølgende sine brokkerier på vej ud af banen.

De ti af karantænedagene får han for at skubbe linjedommeren. Derudover får Turan tre dages karantæne for at fornærme linjedommeren og tre dage for at true ham.

Det er ikke mere end tre uger siden, at tyrkisk fodbold senest blev ramt af en stor skandale, da Besiktas nægtede at møde op til returopgøret i en pokalsemifinale mod Fenerbahce.

Besiktas blev dømt som taber og smidt ud af turneringen.

Istanbul Basaksehir kæmper for at vinde titlen i Tyrkiet. Med to runder igen er holdet tre point fra Galatasaray på førstepladsen.

Turan har bidraget med to ligamål i denne sæson.

/ritzau/AFP