Han startede lørdagens Champions League-finale på bænken, men danske Andreas Christensen endte med at få en stor rolle for Chelsea-mandskabet, da de med en 1-0-sejr over Manchester City sikrede sig trofæet.

Den 25-årige midtstopper, der erstattede en skadet Thiago Silva i slutningen af første halvleg, var faktisk kampafgørende, da han i de nervepirrende sidste minutter af finalen beviste sit vær –og det er ikke ligefrem gået ubemærket hen.

For selvom målscorer Kai Havertz og en dominerende N'Golo Kanté efterfølgende løb med de fleste overskrifter, så er det ikke kun dem med danske briller, der er imponerede over, hvad Andreas Christensen viste på banen i Porto.

'AC' placerer sig således hos en lang række engelske medier blandt de bedste Chelsea-spillere. B.T. har samlet et udvalg herunder:

Sky Sports: 8 ud af 10

»Den danske forsvarsspiller havde en god stime tidligere på sæsonen, men at træde ind i sådan en stor kamp må alligevel have været skræmmende. Christensen var klar på udfordringen og gik problemfrit ind i hjertet af Chelseas bagerste linje. Blokeringen i det 90. minut var kæmpe.«

The Guardian: 8 ud af 10

»Danskeren var upåklagelig efter at have erstattet Thiago Silva.«

Football. London: 8 ud af 10

»Altafgørende blokering i tillægstiden efter Chilwells fejl. Reddede kampen.«

Evening Standard: 7 ud af 10

»Uheldig med ikke at starte inde, men fortsatte sin imponerende form, da han kom på banen, mens City skabte lidt. Storslået blokering til sidst på Fodens forsøg.«

The Sun: 8 ud af 10

»Fik den svære opgave at erstatte Silva i første halvleg, men så ikke ukomfortabel ud i forsvaret. Han kunne nemt have skullet bruge lidt tid på at komme ind i kampen, men så selvsikker ud hele vejen igennem.«

Her på B.T. var der også masser af rosende ord til den danske landsholdsspiller, der fik karakteren 5 ud af 6. Du kan læse hele dommen over danskeren LIGE HER.

Dermed var Andreas Christensen med til at sikre Chelsea sit blot andet Champions League-trofæ. Det første blev vundet tilbage i 2012.