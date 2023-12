Efter mere end 1000 minutter uden mål, fik Rasmus Højlund endelig hul på bylden i sin 15. Premier League-kamp for Manchester United.

Det har holdt hårdt for Højlund og co. i denne sæson – og tirsdagens kamp mod topholdet Aston Villa var bestemt ingen undtagelse.

Ved pausen var 'De Røde Djævle' bagud 0-2, men med otte minutter igen fuldendte Højlund comebacket til 3-2 for United, og så var der ekstase på Old Trafford.

Det samme er der på det store internet, der hylder den 20-årige dansker efter kampen.

Højlund scorede til 3-2, mens Garnacho satte de to første mål i kassen for United. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Højlund scorede til 3-2, mens Garnacho satte de to første mål i kassen for United. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

'Rasmus Højlunds første mål for 'De Røde Djævle' markerer starten på en ny æra,' skriver BBC.

'Se, hvad det betyder!' skriver Sky Sports til videoen af angriberens mål, hvor det er tydeligt, at Højlund er rørt efter scoringen.

Den danske landsholdsspiller har også ramt overskrifterne hos vores nordiske naboer.

'Vanvittig vending. Manchester United så længe døde og begravede ud, men den danske angriber Rasmus Højlund sikrede sejren med sit første Premier League-mål,' skriver norske Dagbladet.

'Frelser United – efter 1026 minutter,' skriver svenske Aftonbladet på forsiden med henvisning til Højlunds mange målløse minutter.

Også avisens fodboldekspert Frida Fagerlund havde pæne ord tilovers efter kampen.

»Der kan siges meget om denne store klub, og hvordan den på mange måder – fra ledelse til faciliteter – har fået lov til at rådne op siden den dag, Alex Ferguson valgte at træde ned fra piedestalen,« skriver hun og fortsætter:

»I dag fortjente hjemmeholdet faktisk sejren. Og man kunne se, hvor meget det betød for Højlund at bryde den stædige forbandelse foran mål, og at bolden endelig landede, hvor den skulle. Et julemirakel, kunne man endda kalde det.«