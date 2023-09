Nicklas Bendtner er et af de største navne, som dansk fodbold har kunnet præstere.

Og dét er hans seneste skridt på livets kærlighedssti et vidne om.

For verdenspressen har med stor interesse fulgt med og beskrevet historien om, at 35-årige Nicklas Bendtner og den 34-årige skuespiller Sus Wilkins for nylig skulle have været på romantisk tur til Rom.

Det var Se og Hør, der kunne fortælle, at Bendtner og Wilkins var set sammen i et fly på vej hjem fra Rom, hvor de to skulle have holdt i hånd og kysset undervejs på flyveturen.

Sus Wilkins og Nicklas Bendtner har ifølge Se og Hør indledt en ny romance. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sus Wilkins og Nicklas Bendtner har ifølge Se og Hør indledt en ny romance. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det vakte indledende opsigt, fordi Bendtner på daværende tidspunkt - for omverdenens vidende - fortsat var sammen med den svenske model Clara Wahlqvist - men hun bekræftede kort efter Se og Hørs afsløring, at Bendtner og hende var fortid.

Og dén sag er altså tilsyneladende interessant langt uden for Danmarks grænser, hvor Bendtner spillede størstedelen af sin karriere, der tæller udlandsklubber som Arsenal, Birmingham, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest og Rosenborg.

I England har tabloidmedierne Daily Star og The Sun samlet historien op og beskriver blandt andet, at 'Arsenals kulthelt allerede virker til at være videre fra bruddet med den tidligere Miss Universe-deltager Clara Wahlqvist, efter meldinger om, at han dater den biseksuelle filmstjerne Sus Wilkins'.

Også i Norden har Bendtners seneste udvikling på kærlighedsfronten trukket overskrifter, da norske Dagbladet og svenske Aftonbladet har samlet historien op.

Og i det spanske har Mundo Deportivo beskrevet den tidligere danske landsholdsstjernes nye 'flirt'.

Nicklas Bendtner har endnu ikke kommenteret historien om sin rejse med Sus Wilkins, og sidstnævnte afstod ligeledes fra at kommentere historien, da Se og Hør for nylig foreholdt hende det.

Sus Wilkins er for nylig blevet skilt efter ti års forhold til Freja Kirk - de to blev gift i 2021.

Nicklas Bendtner har ikke spillet fodbold siden efteråret 2019, hvor han skiftede til FC København på en kort kontrakt.

Han kan blandt andet se tilbage på en karriere med 81 landskampe og 30 scoringer i den rødhvide-trøje - nu lader det dog til, at han igen har scoret, selv om støvlerne er lagt på hylden.