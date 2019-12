Liverpool slog Flamengo 1-0 ved VM for klubhold på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, erkender, at holdet er udkørt efter den sene sejr ved VM for klubhold.

- Vi er alle udmattede efter en meget intens kamp. Det var fantastisk, og spillerne var sensationelle, siger Jürgen Klopp efter kampen.

Liverpool måtte i forlænget spilletid for at gøre det af med brasilianske Flamengo. Her scorede Liverpools brasilianske angriber Roberto Firmino til slutresultatet 1-0.

De sene sejre er ved at blive en tendens for Liverpool.

- Vi vil ikke være afhængige af sene mål, men de er vigtige, siger Klopp.

- Spillerne har forbedret sig meget, og når du begynder at tro på sejre, tror du på sejrene i alle 90 minutter og i dette tilfælde 120 minutter, siger han.

Sejren var ekstra speciel for brasilianske Firmino, der fik håneretten over sine landsmænd.

- Jeg er meget glad på hans vegne, det betyder meget for ham, siger Klopp om Firmino.

Det var første gang, at Liverpool vandt VM for klubhold trods sine seks Champions League-trofæer.

I 1981 slog Flamengo Liverpool ved turneringen, der dengang hed Intercontinental Cup.

Flamengos træner, Jorge Jesus, var glad for, at hans hold kunne spille op med de europæiske mestre.

- Vi må ikke glemme, at Liverpool er det stærkeste hold i Europa, og vi spillede lige op med dem og var ikke i problemer i de første 95 minutter.

- Jeg er stolt af mine spillere, siger Jorge Jesus efter kampen.

