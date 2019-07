Hverken Rasmus Falk eller Pieros Sotiriou forventes at være ude i længere tid med skader.

Hvis fans af FC København frygtede lange skadespauser til Rasmus Falk eller Pieros Sotiriou, kan de formentlig ånde lettet op.

Begge blev skadet og udgik i tirsdagens 2-0-sejr over The New Saints i Wales i Champions League-kvalifikationen.

Siden er de blevet undersøgt. FC København oplyser onsdag på sin hjemmeside, at de to spillere efter alt at dømme kan indgå i truppen igen inden længe.

'Rasmus Falk forventes ude en til to uger, mens Pieros skal undersøges nærmere for at sikre, at der ikke er andre problemer, end de indledende undersøgelser har vist. Men også her er forventningen en pause på få uger,' skriver FCK.

Falk blev skadet ti minutter før pausen og erstattet af Zeca, mens Sotiriou måtte udgå efter en tackling i feltet, der førte til straffespark. Det skete med en halv time tilbage af kampen, hvorefter Sotiriou blev erstattet af Viktor Fischer.

Foruden det straffespark, Sotiriou fik tilkæmpet sig, nåede cyprioten at markere sig med scoringen til 1-0 i første halvleg.

Allerede tirsdag aften fortalte FCK-manager Ståle Solbakken, at han ikke forventede lange skadespauser til Falk og Sotiriou, og den spådom ser altså ud til at holde stik.

/ritzau/