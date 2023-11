Engelske The Sun kalder onsdag aften i Parken for et vaskeægte eventyr, mens BBC fokuserer på VAR-dramaet.

"Your Theatre of Nightmares", stod der på et rullebanner fra B-tribunen, da spillerne onsdag aften entrerede Parken til en kamp, der skulle ende med at byde på drama for alle pengene.

– De danske fans bød Manchester United velkommen til mareridtenes teater med et stort banner inden kampstart, skriver engelske The Sun.

– Og i et land, hvor H.C. Andersen plejede at skrive eventyr, kunne få have fundet på et mere fantasifuldt eventyr end det, der udspillede sig i kampen onsdag aften.

BBC har også beskrevet dramaet og fokuserer særligt på de mange VAR-kendelser.

– På en kaotisk aften i Parken var der syv mål, to straffespark, en kampafgørende udvisning, en demonstrant på banen og en sen matchvinderscoring af en 17-årig. Alligevel står vi endnu en gang efterfølgende og taler om VAR, skriver BBC.

Marcus Rashford blev i kampen udvist efter VAR, mens hvert hold fik tildelt et straffespark.

Det er ikke kun de engelske medier, der skriver om kampen.

– En vanvidskamp som denne kunne ikke ende uden en vinder, skriver spanske Marca og kigger frem mod de to sidste gruppespilsrunder.

– United er i seriøse problemer med det her nederlag, mens FCK kan tillade sig at drømme om noget stort i dette års Champions League.

Hos amerikanske ESPN forklarer man, at 'Manchester United synker til nye dybder med nedsmeltningen i København'.

'Når der er pres på, smuldrer det her United-hold bare,' skriver mediets skribent Mark Ogden.