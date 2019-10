Tottenham fik ved hjælp af en stor målmandsfejl sikret et enkelt point mod Watford i Premier League.

Tottenham skulle lørdag bruge hjælp fra sin modstander til at sætte et point på kontoen i Premier League.

Watfords målmand Ben Foster var således i gavehumør, da han med en stor fejl i kampens afslutning gjorde det muligt for Dele Alli at udligne til 1-1, der også blev kampens slutresultat.

Christian Eriksen måtte se kampen fra tribunerne. Den danske midtbanekreatør sad ude med et trælår.

Watford så længe ud til at tildele Tottenham sit femte nederlag i de seneste seks kampe på tværs af alle turneringer.

Allerede efter små seks minutter kom Mauricio Pochettinos tropper således bagud, da franske Abdoulaye Doucoure sparkede et fladt indlæg fra Daryl Janmaat i mål.

Tottenham pressede efterfølgende på, men symptomatisk for holdets nuværende formkurve ville bolden bare ikke ind.

Men med cirka fem minutter tilbage af den ordinære spilletid hjalp Ben Foster hjemmeholdet godt på vej, da han i et forsøg på at opsnappe en bold i feltet fik jordet sin egen medspiller, med det resultat at Dele Alli kunne sparke bolden i et stort set tomt mål.

Det gav Tottenham blod på tanden, og Watford-feltet var under belejring i de sidste minutter, men Allis udligning forblev kampens sidste scoring.

Tottenham har nu 12 point på Premier Leagues syvendeplads.

Lidt længere oppe i tabellen finder man Kasper Schmeichels Leicester, der med en 2-1-sejr lørdag over Burnley hoppede op på andenpladsen med 17 point.

Schmeichel og co. kan dog blive overhalet i tabellen af både Manchester City og Arsenal, der skal i aktion henholdsvis senere lørdag og mandag.

Chelsea tog lørdag en 1-0-sejr over Newcastle og har ligesom Leicester 17 point. Marcos Alonso scorede kampens ene mål i det 73. minut.

Andreas Christensen sad ude med en skade i baglåret, som han pådrog sig i forbindelse med den seneste landsholdssamling.

Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard og resten af Southampton-truppen fik et enkelt point med sig fra lørdagens møde med Wolverhampton, der sluttede 1-1. Begge danskere var med fra start og spillede hele kampen.

/ritzau/