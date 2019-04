Torsdag skal Nicki Bille for retten i København.

Sagen mod den danske fodboldspiller starter klokken 10.30, og bliver han kendt skyldig, kan det få store konsekvenser for Bille, der risikerer en fængselsstraf.

Egentlig skulle sagen have været afsluttet i starten af marts, men her blev den aflyst på dagen, da han var syg. Det oplyste hans advokat Asser Gregersen.

»Det er dels nogle akutte ting, der gør, at han ikke har det godt, og dels eftervirkninger fra, da han blev skudt. Jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at han har det svært,« sagde Asser Gregersen om Bille, der mellem jul og nytår blev skudt i armen med et haglgevær og siden har gennemgået flere operationer og kæmpet for at bevare førligheden i den sårede arm.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nicki Bille (@nickibille14) den 16. Jan, 2019 kl. 10.04 PST

Nicki Bille blev udskrevet fra hospitalet i slutningen af januar, og den første retssag var egentlig sat til at finde sted 4. marts.

Siden har fodboldspilleren i glimt delt lidt af sit liv på de sociale medier, hvor han blandt andet er vendt tilbage på kontoret hos Helfer Watches efter skudepisoden.

Det er dog ikke skudepisoden, torsdagens sag i Københavns Byret handler om. I stedet er det to sager fra efteråret 2018, det drejer sig om samt en episode, der fandt sted på hospitalet 27. januar.

Første sag, der skal for retten, omhandler en episode den 22. oktober 2018. Her skulle Nicki Bille have truet en person med et luftgevær, og derudover er han tiltalt for ikke at transportere luftpistolen forsvarligt samt at have været i besiddelse af kokain.

Det er Nicki Bille tiltalt for Overtrædelse af straffelovens § 266

22. oktober 2018 ca. kl 12.00 at have truet en person ved at fremvise og sigte et luft- og fjedervåben mod personen.

22. oktober 2018 ca. kl 12.00 at have truet en person ved at fremvise og sigte et luft- og fjedervåben mod personen. Bekendtgørelse om våben og ammunition § 11, stk. 1

22. oktober 2018 ca. kl. 12.00 ikke at have transporteret luftpistolen på en forsvarlig eller betryggende måde, idet pistolen var siddende i bukselinningen.

22. oktober 2018 ca. kl. 12.00 ikke at have transporteret luftpistolen på en forsvarlig eller betryggende måde, idet pistolen var siddende i bukselinningen. Lov om euforiserende stoffer § 3

22. oktober 2018. ca. kl. 12.15 at have været i besiddelse af 0,25 kokain til eget forbrug.

22. oktober 2018. ca. kl. 12.15 at have været i besiddelse af 0,25 kokain til eget forbrug. Overtrædelse af straffelovens § 244.

22. december 2018 ca. kl. 02.50 at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen pådrog sig et hævet høje og blodsprængninger i øjet.

22. december 2018 ca. kl. 02.50 at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen pådrog sig et hævet høje og blodsprængninger i øjet. Overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1

27. januar 2019 ca. kl. 05.20 at have truet med udøvelse af vold over for tjenestegørende sygeplejerske.

Den anden sag, Nicki Bille skal for retten med, drejer sig om vold og trusler. Han er tiltalt for natten til den 22. december 2018 at have slået en dørmand i hovedet uden for natklubben Level i Indre København.

Derudover er han tiltalt for at have truet en sygeplejerske den 27. januar, i forbindelse med han var indlagt efter skudepisoden mellem jul og nytår.

Nicki Bille nægter sig skyldig i forholdene, har hans advokat tidligere oplyst, ligesom han har fortalt, at de går efter frifindelse og ellers den 'mindst mulige straf'.

Nicki Bille, der har været klubløs siden oktober, er tidligere dømt. I 2009 modtog han en betinget dom på 40 dages fængsel og 50 timers samfundstjeneste, ligesom han i Frankrig i sommer måtte en måned i fængsel, da han udøvede vold mod en kvinde, mens han havde kokain på sig.

Nicki Bille har blandt andet spillet for Esbjerg. Foto: Claus Fisker Vis mere Nicki Bille har blandt andet spillet for Esbjerg. Foto: Claus Fisker

Tidligere har forsvarsadvokaten Mette Grith Stage vurderet, at Nicki Bille formentlig kan se frem til en fængselsstraf på op til seks måneder, hvis han bliver dømt skyldig i alle forhold. Her understregede hun dog over for B.T., at hun ikke kendte til sagen, men at vurderingen var på baggrund af gennemgangen af de paragraffer, Nicki Bille er tiltalt for.

»Ud fra de forhold, han er tiltalt for, vil dommen formentlig lyde på mellem fire og seks måneders ubetinget fængsel,« sagde Mette Grith Stage til B.T.

Hun fortalte, at er man tidligere dømt for vold, er det vanskeligere at undgå en ubetinget dom. Men det kan dog godt lade sig gøre, og Nicki Bille kan – hvis dommen lyder på maksimum seks måneders fængsel – søge om at afsone med fodlænke.

Der er sat halvanden dag af til retssagen, der altså varer torsdag og noget af fredag.