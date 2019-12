Danmarks landsholdsanfører Simon Kjær kan meget vel være fortid i den italienske klub Atalanta.

I hvert fald melder mediet Tuttomercatoweb, at klubben vil vil ophæve lejeaftalen med forsvarsspilleren allerede til januar - et halvt år før tid.

I sommer blev den 30-årige dansker udlejet fra Sevilla FC til Atalanta, men siden er det ikke blevet til meget spilletid.

I den seneste måned har han således kun fået spilletid i én kamp på trods af et heftigt kampprogram.

I sidste uge satte Atalantas cheftræner Gian Piero Gasperini så ord på, hvorfor han ikke bruger Kjær. Her kom forklaringen, at han ikke passer ind i spillestilen.

»Jeg kan også fortælle, at Simon Kjær ikke var skadet. Den eneste grund til, at han ikke spillede i dag, var, at jeg besluttede noget andet. Han er en fantastisk spiller, men kæmper med at tilpasse sig vores spillestil. Han har en anden karakter, og jeg har afprøvet ham, men er ikke blevet overbevist,« sagde træneren ifølge Football-Italia.

Simon Kjær har i alt været bænket i over halvdelen af tiden i klubben, mens han kun har fået fuld spilletid i to ligakampe.

Derfor kan det bestemt også vise sig at være i Simon Kjærs interesse, at kontrakten bliver revet over før tid.

Særligt med henblik på sommerens EM-slutrunde, hvor landsholdsanføreren gerne skal stå skarpt.

Simon Kjær nåede ikke at få et eneste minut for Sevilla, inden han blev udlejet, og han er derfor ikke låst i forhold til at finde en ny klub i det kommende transfervindue.

Ifølge flere tyrkiske er danskerens tidligere klub Fenerbache blandt de interesserede.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Simon Kjærs agent, Mikkel Beck.