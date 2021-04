Klubberne, der vil starte udbryderliga, allierer sig med domstole for at undgå ekskludering fra egne ligaer.

- Vi udelukker jer fra de nationale ligaer og udelukker jeres spillere fra at spille landsholdsfodbold.

Sådan har det lydt fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) samt nationale forbund, når europæiske storklubber har lanceret planer om en udbryderliga.

Natten til mandag kom 12 storklubber så med mere konkrete planer for en udbryderliga, og klubberne har forberedt sig på, at forbundene igen vil true med sanktioner og udelukkelse fra deres fodboldsystem.

De har allieret sig med jurister og retlig skyts, så de kan slippe uden om udelukkelse ved at være en del af den såkaldte Super League.

Det fremgår af et brev, som klubberne har sendt til Fifa-præsident Gianni Infantino og Uefa-præsident Aleksander Ceferin. Nyhedsbureauet AP er kommet i besiddelse af brevet.

- Vi er bekymrede over, at Fifa og Uefa vil besvare planerne med straffeaktioner og forsøge at udelukke enhver deltagende klub eller spillerne fra deres respektive ligaer, lyder det i brevet.

- Jeres formelle holdning tvinger os til at tage beskyttende skridt for at sikre mod en negativ reaktion.

- Af denne grund har SLCo (Super League Company) indgivet en sag ved de relevante domstole for at sikre en problemfri etablering og drift af konkurrencen i overensstemmelse med gældende love.

Planerne går på, at Super League skal spilles midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvoraf 15 af dem skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne tre yderligere hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

De stiftende klubber står alle til at modtage et engangsbeløb på 3,5 milliarder euro svarende til cirka 26 milliarder danske kroner.

Turneringen er tænkt som et alternativ til Champions League, som Uefa står bag.

Mandag mødes Uefas eksekutivkomité, og det var forventet, at den her ville godkende planerne om en ny Champions League-struktur gældende fra sommeren 2024.

Ifølge denne plan skulle Champions League-gruppespillet udvides fra 32 til 36 klubber, hvor alle deltagere skulle møde ti forskellige hold én gang i én stor gruppe.

/ritzau/