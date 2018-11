Johnny Mølby forlader assistentjobbet i Esbjerg for at blive assistent for træner Jess Thorup i Gent.

Johnny Mølby forlader assistentjobbet i Esbjerg for at blive assistent for træner Jess Thorup i Gent.

Johnny Mølby er færdig som assistenttræner i Esbjerg i Superligaen.

I stedet skal den 49-årige fodboldtræner være assistenttræner i belgiske Gent, som har danske Jess Thorup som cheftræner.

Det meddeler Esbjerg i en pressemeddelelse.

Johnny Mølby tiltrådte som assistent i Esbjerg denne sommer, og han har dermed været med til at bringe Esbjerg frem i tabellen i Superligaen.

1-4-nederlaget fredag aften til AaB i ligaen blev dog den sidste kamp i denne sæson med Johnny Mølby som en del af trænerteamet.

Esbjerg imødekom et ønske fra Mølby om at få lov at skifte til Gent, hvor han har indgået en kontrakt frem til sommeren 2021, og han tiltræder allerede lørdag i sit nye job.

Da Johnny Mølby tiltrådte i Esbjerg, blev det aftalt, at begge parter kunne komme ud af aftalen med kort varsel.

- Jeg er rigtig glad for, at Esbjerg viste mig stor tillid i sommer. På nuværende tidspunkt er jeg ligeså taknemmelig for, at klubben forstår mit ønske, for det er en rigtig stor og spændende mulighed, jeg har fået.

- Jeg har selv haft et eventyr i udlandet som aktiv spiller, og nu venter der et nyt på trænersiden, hvilket jeg ser utrolig meget frem til. Jeg kommer til at arbejde sammen med Jess Thorup, der er nytiltrådt cheftræner, og han var også en stor faktor i beslutningen, siger Johnny Mølby i pressemeddelelsen.

Hos Esbjerg ærgrer man sig over at sige farvel til Mølby, men man glæder sig også over, at han har fået muligheden for et job i Gent.

- Johnny har fået en mulighed, der er unik for en dansk træner, og han havde et ønske, om at prøve sig af på trænerposten på den udenlandske scene.

- Han har virkelig givet udtryk for, at han vil forfølge denne her enestående mulighed, og derfor har vi naturligvis fundet en løsning.

- Vi vil gerne takke ham for hans loyale og ikke mindst gode indsats og ønske ham alt det bedste fremadrettet i det belgiske, siger konstitueret sportschef hos Esbjerg, Jimmi Nagel Jacobsen, blandt andet i pressemeddelelsen.

Ud over jobbet i Esbjerg har Johnny Mølby tidligere haft trænerjobs i Kolding IF, Kolding FC, AGF, AC Horsens og Viborg FF.

Esbjerg meddeler, at klubben har indledt jagten på en afløser som assistenttræner.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder. Og husk, at du også kan abonnere på programmet lige HER

/ritzau/