Selv de største kærlighedshistorier har en ende, og meget tyder på, at dramaet om Lionel Messi i Barcelona snart er ovre.

Men hvordan blev det smukke eventyr mellem historiens måske bedste fodboldspiller og en legendarisk fodboldklub til noget, der minder om en tragedie af Shakespeare-agtige dimensioner?

»Jeg brugte hele året på at tænke på, at jeg ville væk. Jeg talte med præsidenten om det. Han blev ved med at sige, at jeg kunne beslutte mig sidst på sæsonen. Men han har ikke holdt sit ord.«

Beslutningen var nøje gennemtænkt, da argentineren valgte at sendte et anbefalet brev til FC Barcelona i sommeren 2020.

Messi ville aktivere den klausul, der ifølge hans kontrakt gav ham ret til at forlade Barcelona kvit og frit – også selv om han havde et år tilbage af sin kontrakt. Men sådan gik det ikke.

Ifølge klubben skulle han senest have meddelt det 10. juni, men da var Barcelona midt i en uendelig fodboldsæson grundet coronavirus. Det næste? Helvede brød løs.

I september udtalte Lionel Messi så de ord over for mediet Goal, som ingen nogensinde havde troet, man skulle høre ham sige.

»Det har været et meget svært år. Jeg har lidt meget under træning, i kampe og i omklædningsrummet,« erkendte han.

I lang tid mindede forholdet mellem Messi og Barcelona om ubetinget kærlighed. Men nu er bruddet så dybt, at kapitlet kan slutte om få måneder.

»Jeg ville vinde titler med klubben og bidrage til legenden om Barcelona. Men sandheden er, at der ikke har været nogen retning i lang tid.«

Han følte sig forrådt. Trådt på af en klub, der han har givet alt. Men som også har givet ham alt.

Historien om Messi og Barcelona handler om kærlighed, et gudsbenådet geni, verdenshistorie og eminent fodboldspil. Men den handler også om bedrag, udnyttelse, skattesvig, fængselsdomme og knivstik i ryggen. Om storhed og fald.

I dag kan Lionel Messi skrive under med en hvilken som helst klub for nul kroner. Sådan har det været siden 1. januar, da hans kontrakt udløber sidst i juni. Og den kommende måned, hvor den endda står på præsidentvalg i FC Barcelona, kan blive afgørende for Messis fremtid.

Frederic Hermel er journalist og har boet i Spanien i 28 år, hvorfra han dækker spansk fodbold for medier som L'Équipe, RMC Sport og spanske As. Han er ikke i tvivl om, at det åbne sår er så dybt, at Messi og Barcelona snart er fortid.

»Vi er nået til point of no return. Oppe i sit hoved er Messi allerede væk,« fortæller han.

»Skilsmissen begyndte, da Messi blev vigtigere end Barcelona selv. Klubben begyndte at mangle autoritet. Da man gav ham mest magt – som han ikke nødvendigvis har brugt på bedste vis – begyndte det at gå galt for Barcelona og Messi.«

»Hvis Messi sidder over i en kamp, skal træneren nærmest forhandle med Messi. Det er ikke omvendt.«

Men det var slet ikke sådan, at det hele startede.

Som blot 13-årig tog Lionel Messi turen over Atlanten fra argentinske Rosàrio med kurs mod Catalonien og Barcelonas legendariske akademi, La Masia. Han var mindre end gennemsnittet – og fik besked på, at han aldrig ville blive højere end 1,50 meter høj – men FC Barcelona troede på ham.

Derfor valgte man at betale for en hormonkur, han allerede var begyndt på i Argentina. Uden den var han aldrig blevet 1,70 meter, som han er i dag.

I 2004 skrev han under på sin første professionelle kontrakt og fik debut på førsteholdet som blot 17-årig. Det var i oktober samme år mod ærkerivalerne fra Espanyol. Det efterfølgende forår scorede han sit første mål for FC Barcelona.

Allerede i 2005 vandt han sit første spanske mesterskab, og året efter fulgte det første Champions League-trofæ. I dag har han vundet La Liga 10 gange og Champions League fire, men hans karriere lettede for alvor 2006-2007-sæsonen, hvor han blev en fast del af startopstillingen.

Som kun 22-årig vandt han sin første af i alt seks Ballon d'Or, og efterhånden kunne man ikke sige Barcelona uden at sige Lionel Messi.

»Ja, Messi og Barcelona er også en kærlighedshistorie,« mener Frederic Hermel.

Lionel Messi griber om Barcelona-logoet efter en scoring i Champions League-finalen 2011. Argentineren og storklubbens forhold bliver mere og mere symbiotisk.

»Messi er symbol for Barcelonas gyldne æra, hvor man uddannede fantastiske spillere. Iniesta, Puyol, Xavi, Busquets. Men Messi er blevet symbolet på en idé, et koncept, en spillestil. Under Pep Guardiola stillede Barcelona på et tidspunkt til kamp med 11 spillere fra eget akademi. Det sker ikke igen, og det var fuldstændig vildt.«

Messi blev Barcelonas absolutte stjerne. Han smadrede alle rekorder, nettede i Champions League-finaler – blandt andet et mindeværdigt hovedstød mod Manchester United og tårnhøje Rio Ferdinand i 2009 – og scorede blandt andet vanvittige 73 mål i 60 kampe i 2011/2012-sæsonen.

Der lavede han også lige 33 målgivende afleveringer og blev senere klubbens mest scorende nogensinde.

Så kom den historiske 2014/2015-sæson, som blev kronet med triumfer i både den hjemlige liga og pokal, mens Messi og co. løftede Champions League-trofæet og sejrede ved klub-VM under træner Luis Enrique.

Men derfra startede det, der udviklede sig til en gigantisk nedtur.

Med Messis stigende magt i Barcelona begyndte rygterne at florere om, at han valgte medspillere og trænere i klubben. Noget, som Messi har afkræftet så sent som i fjor.

2016 var et dystert vendepunkt. Lionel Messi blev idømt 21 måneders ubetinget fængsel for en sag om skattesvindel, som skulle have stået på fra 2007-2009, hvor Messi og spillerens far, Jorge, angiveligt har snydt den spanske stat for mere end 30 millioner kroner.

»Det store brud for Lionel Messi var sagen om skattesvindel. Han fik en enorm bøde, som Barcelona betalte, og endte ikke i fængsel, da ubetingede fængselsdomme på under to år i Spanien ofte bliver gjort betingede. Men siden da har han følt sig forfulgt. Det blev ikke kun en skilsmisse med Barcelona, men også med Spanien,« forklarer Frederic Hermel, der også peger på en væsentlig brik i historien.

Højesteret stadfæster Messis dom for skattesnyd i 2016, hvor han får en stor bøde og 21 måneders betinget fængsel.

Præsident Josep Maria Bartomeu, der tog over i Barcelona i 2014, indtil han efter massivt pres måtte gå af i efteråret 2020. Det var altså ham, som ifølge Messi 'ikke har holdt sit ord'.

»Messi har følt sig udnyttet under præsident Bartomeu. Man skal huske, at klubber som Barcelona er ekstremt politiske. Der bliver valgt en præsident, og derefter fører vedkommende nærmest konstant valgkamp.«

Bartomeu ville for alt i verden ikke være den, der stod i spidsen for FC Barcelona, når Messi en dag skulle forsvinde. Nu vil der formentlig stå i historiebøgerne, at han var den sidste Barcelona-præsident til at forlænge med den argentinske stjerne. Det skete i november 2017, og det var ottende gang, at Barcelona forlængede aftalen med Lionel Messi.

Samtidig begyndte det at skrante sportsligt for FC Barcelona. Efter den historiske 14/15-sæson led holdet store nedture i Champions League, selv om man fortsat vandt nationale trofæer.

På trods af at Messi, der i øvrigt overtog anførerbindet efter Iniesta i 2018, gjorde alt for at bære holdet, ofte på egen hånd, led klubben gigantiske lussinger, der kulminerede i 2020, da Barcelona blev ydmyget 8-2 af Bayern München i kvartfinalen.

Messi ved det godt – det er ikke i Barcelona, at han vinder Champions League.

Alligevel sad mange med håbet om, at Messi blev én af de sjældne 'one club-spillere'. Alt ved Messi inkarnerede Barcelona. Alt ved Barcelona inkarnerede Messi.

»Hvis det står til mig, bliver jeg i Barcelona for altid,« udtalte argentineren så sent som i 2019. Men ægteskabet er kørt af sporet.

Champions League-triumfen i 2015 står tilbage som noget af det største i Messis tid i FC Barcelona.

Nu peger alt på, at kærlighedshistorien er forbi. Kun et år efter var ordlyden en helt anden, da han annoncerede, at han ville væk.

»Jeg troede, at det var tid til at trække mig, fordi klubben havde brug for nye mennesker med nye ideer, og fordi jeg tænkte, at min tid var ovre her. Hvilket er trist, for jeg har altid sagt, at jeg ville ende min karriere her.«

Den seneste tids uro og rygter i forbindelse med coronapandemien, hvor spillertruppen blev stemplet som de store skurke, fordi de ikke ville gå ned i løn, har også udstillet et åbenlyst brud mellem Messi og storklubben.

Det samme har Luis Suarez' afgang fra klubben i sommer og sagen om, at klubben havde hyret et firma til at skade spillernes omdømme.

Grøften mellem Messi og Barcelona har kun vokset sig større og større, og nu bliver den 33-årige argentiners fremtid et omdrejningspunkt i valgkampen 24. januar, hvor der skal findes en ny præsident til FC Barcelona.

»Messi bliver brugt, men han kommer ikke til at sige noget eller blande sig. Det har han selv sagt,« siger Frederic Hermel.

Men i en tid med coronavirus og lav indtjening bliver Lionel Messis enorme løn et problem, spår journalisten.

»Messi kommer ikke til at melde noget ud inden sæsonafslutningen. Han skal også vente på at se, om der er nogen penge. Barcelona har jo ikke nogen penge lige nu. Får Messi en ny kontrakt, får han altså ikke den samme, som den han har nu.«

25. november 2017 skriver Lionel Messi under på en kontraktforlængelse under præsident Josep Bartomeu. Det er formentlig sidste gang, at argentineren og Barcelona fortsætter ægteskabet.

I et storomtalt interview i december luftede den geniale fodboldspiller en drøm om at flytte til USA. Ifølge Frederic Hermel er der en hed flirt i gang med Beckhams nye hold, Inter Miami, men indtil videre må Barcelona-fans væbne sig med tålmodighed.

Faktisk lader det til, at mange af klubbens tilhængere gerne ser guldbarnet, vidunderdrengen og symbolet på deres klub forlade dem.

En afstemning foretaget af den store Barcelona-avis Mundo Deportivo blandt klubbens fans viser, at hele 46,8 procent ikke mener, at Barcelona bør gøre en indsats for at holde på Messi.

Og måske er det ikke en helt dum idé, siger Frederic Hermel.

»Geni og afhængighed er de to ord, jeg tænker på, når jeg tænker på Barcelona og Messi. Han har gjort rigtig meget godt for Barcelona. Men klubbens afhængighed af ham er ikke god for klubben.«

Messis storhed og fald kan til en vis grad sammenlignes med en anden stor argentiners, Diego Maradona – der hurtigt voksede sig til en gud i italienske Napoli, inden klubbens fans vendte sig mod ham.

Forholdet mellem Messi og Barcelona er gået i stykker. Også selv om han i sommer svor, at han aldrig ville gå rettens vej mod den klub, der har givet ham alt.

»Jeg vil aldrig gå i retten mod Barcelona, fordi det er klubben, jeg elsker, som har givet mig alt, siden jeg kom hertil. Det er mit livs klub, og jeg har levet mit liv her.«