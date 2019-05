Brøndbys kvindehold i fodbold slår Ballerup-Skovlunde med 3-0 og vinder mesterskabet for 12. gang siden 2003.

Brøndbys bedste kvindehold i fodbold kan igen kalde sig dansk mester. Det blev en kendsgerning, da holdet onsdag aften vandt 3-0 på udebane mod Ballerup-Skovlunde.

Med klublegenden Per Nielsen i spidsen som træner kunne Brøndby i næstsidste runde af slutspillet nøjes med uafgjort, men holdet satte trumf på med tre mål i anden halvleg.

Dermed har holdet 35 point og kan ikke længere hentes af den forsvarende mester, Fortuna Hjørring, der er sikker på at få sølv.

Netop de to klubber har delt mesterskaberne imellem sig siden 2002, og siden 2013 har de vundet titlen på skift.

Brøndby vandt sit første mesterskab i 2003 og kom med titlen onsdag op på 12 DM-guldmedaljer.

Holdet er gået ubesejret igennem sæsonen og har vundet 21 kampe og spillet to uafgjorte.

I onsdagens udekamp fik holdet først hul på bylden 12 minutter efter pausen, da Ria Öling scorede til 1-0.

Da Nanna Christiansen otte minutter senere øgede til 2-0, var der for alvor lagt op til champagnefest.

Med 13 minutter tilbage fjernede Mille Gejl den sidste lille tvivl med målet til 3-0.

Efterfølgende jublede træner Per Nielsen.

- Jeg bliver altid så rørt, når jeg ser, hvor glade pigerne bliver. Det betyder meget for dem, men det betyder fandeme også meget for mig.

- Jeg har også vundet et par stykker som spiller og at se glæden i de her piger, når vi vinder, det bliver jeg aldrig træt af, siger Per Nielsen til DR.

Brøndby kan vinde The Double, hvis det også lykkes at besejre Fortuna Hjørring i pokalfinalen på Brøndby Stadion 18. maj.

/ritzau/