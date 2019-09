Åge Hareide regner ikke med, at det får indflydelse på præstationerne, at DBU allerede har ansat hans afløser.

Åge Hareide vil slutte sin tid som dansk fodboldlandstræner af på toppen og overlevere et stærkt hold til efterfølgeren, Kasper Hjulmand.

Det siger Åge Hareide mandag på et pressemøde, hvor han mødte den samlede danske sportspresse for første gang, siden Kasper Hjulmand for 110 dage siden blev annonceret som ny landstræner fra sommeren 2020.

- Det betyder noget at slutte godt af. Jeg vil jo helst have, at Danmark kvalificerer sig til EM, og selv om vi har potentielle playoffkampe i marts, så vil jeg meget gerne have det sikret på denne side af nytår.

- Jeg går kontrakten ud, og det er ekstremt vigtigt, at vi lykkes ved EM. Jeg er så ekstremt ærekær som person, at det vil være kolossalt negativt for mig, hvis det ikke lykkes.

- Jeg vil overlevere et så godt landshold som muligt. Jeg vil til EM, og jeg vil gøre det så godt som muligt - vi skal helst til Wembley - og i hvert fald i semifinalen, siger Åge Hareide.

Semifinaler og finale ved EM næste år spilles på det ikoniske stadion i udkanten af London.

På grund af en infektion efter en knæoperation var Åge Hareide forhindret i at være til stede, da landsholdet var samlet til kampene mod Gibraltar og Georgien i begyndelsen af september.

Derfor skal han i næste uge se spillerne for første gang, siden nyheden om hans afløser blev meldt ud. Hareide er sikker på, at spillerne ikke slækker på indsatsen, selv om de kender nordmandens udløbsdato.

- Jeg tror ikke, at det ændrer mit forhold til spillerne. Jeg har snakket med mange af dem om det, og det bekymrer mig ikke. Trænere og spillere kommer og går.

- Når jeg står der, vil de gøre et godt arbejde for mig, og når Kasper Hjulmand står der, vil de gøre det for ham. Spillerne vil spille for Danmark og for den person, der står der, siger Hareide.

Han fremhæver et eksempel fra tidligere i sin karriere, hvor han sluttede godt af, selv om han var på vej ud af døren.

- I april 1999 blev jeg kontaktet af Brøndby for første gang, og det var, inden sæsonen startede i Sverige.

- Jeg havde en toårskontrakt med Helsingborg, og da Brøndby kom og ville have mig som træner, sagde jeg til ledelsen i Helsingborg, at jeg ville stoppe efter sæsonen og skifte til Brøndby.

- Den svenske presse bombarderede mig og skrev, at vi ikke kunne blive mestre, selv om vi næsten blev det året før, hvor vi kun vandt pokalturneringen. Så endte vi med at blive mestre. Det siger lidt om min ærgerrighed, siger Åge Hareide.

Den 66-årige fodboldtræner har endnu ikke besluttet, om han vil fortsætte trænerkarrieren, når hans kontrakt med Dansk Boldspil-Union udløber efter EM.

/ritzau/