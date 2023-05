Der udspillede sig meget ubehagelige scener fredag i Tyskland.

Hoffenheims andethold mødte ​​mødte VfR Aalen i en kamp i den fjerdebedste række, hvor en spiller pludselig lå livløs på banen.

Efter et sammenstød med stolpen lå den 28-årige Aalen-angriber Steffen Kienle ubevægelig i græsset.

Læger fra begge klubber stormede ind på banen og udførte livreddende førstehjælp.

»Vi går ud fra, at hans bryst ramte stolpen. Da jeg ankom, var spilleren bevidstløs og ude af stand til at tale. Vi begyndte hurtigt at genoplive ham. Heldigvis kom han tilbage med det samme,« siger Hoffenheims holdlæge Yannic Bangert til tv-stationen SWR ifølge avisen Blick.

Holdkammeraterne og modstanderne var chokerede over hændelsen og kampen blev derfor afblæst.

Stillingen var 0-0, da kampen blev stoppet. Den genoptages på et senere tidspunkt, skriver flere tyske medier.

»Efter omstændighederne har han det godt, og han skal blive på hospitalet et par dage mere til observation og yderligere test,« skriver VfR Aalen lørdag i et opslag på Instagram.