Stadion i italienske Udine agerede søndag kulisse til ubehagelige billeder, da Roma-spilleren Evan N'Dicka kollapsede på banen under kampen mod Udinese.

Ifølge det italienske medie La Gazzetta dello Sport mistede N'Dicka aldrig bevidstheden.

Han blev båret fra banen på en bare og gav tegn på, at han var okay. Mediet skriver også, at han tog sig til brystet to gange, inden han faldt om efter 70 minutters spil.

Roma-spillerne var dog ikke i humør til at spille videre, og derfor førte hændelsen til en aflysning af kampen, der nu er udskudt.

Derfor skal opgørets sidste 18 minutter spilles på en dato i fremtiden.

Måltavlen viste 1-1, da kampen blev fløjtet af.