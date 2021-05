Over 1.000 Manchester United-fans har søndag protesteret mod Glazer-familien, der ejer klubben.

Demonstrationen skulle have været fredelig, men sådan blev det ikke. Politiet måtte gribe ind, og det har medført, at to betjente er blevet såret.

»Det blev klart, at mange ikke havde til hensigt at nøjes med fredelige protester,« lyder det fra ordensmagten i Manchester i en udtalelse, som fortsætter:

»Det kan ses ved, at to politibetjente blev såret. En af dem blev angrebet med en flaske og påført hans ansigt et snit, der krævede hospitalsbehandling.«

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Protesterne startede ude foran Manchester United-spillernes hotel, inden de vrede fans brød ind på Old Trafford, hvor de gjorde skade på flere ting. Efterfølgende udviklede det sig til sammenstød med politiet, der måtte bruge vold for at genskabe ordnen.

United-fansene er vrede på Glazer-familien, fordi de mener, at de tænker mere på penge, end de tænker på Manchester United. Det blev igen tydeligt for nogle uger siden, da de støttede op om det omdiskuteret Super League-projekt.

Protesterne var så voldsomme, at kampen mellem Manchester United og Liverpool ikke kunne gennemføres klokken 17.30 søndag som planlagt. Og ordensmagten måtte kalde på forstærkning.

»Tilhængerne blev vist ud af politiet, men uden for situationen eskalerede de, og flasker og andre genstande blev kastet mod politibetjente og heste. Der måtte kaldes forstærkninger,« står der afsluttende i udtalelsen.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Glazer-familien, der købte Manchester United i 2005, har sagt undskyld for Super League-idéen til fansene i et åbent brev, men de er altså ikke tilgivet endnu - de er bare blevet endnu mere upopulære.

Det vides endnu ikke, hvornår søndagens storkamp kan blive afviklet.