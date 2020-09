Vejles danskalbaner Lundrim Hetemi mener, at Vejles spil mod FC København giver større forhåbninger.

Optimismen spirer i Vejle, efter at oprykkeren søndag med en sen udligning fik 2-2 hjemme mod FC København i Superligaen.

Østjyderne spillede til tider københavnerne ud af brættet og formåede at komme til mange store chancer i opgøret.

Efter kampen var det da også en ambivalent følelse for dansk-albanske Lundrim Hetemi.

- Jeg er fint tilfreds med det ene point, når man tænker på, at vi var bagud 0-2 efter 60 minutter.

- Ser man derimod på kampens spil, så følte jeg egentlig, at vi havde mere i os, og at vi burde have vundet.

- Det gav klart forhåbninger om mere end bare at skulle undgå nedrykning. Vi mødte en af favoritterne til guldet, så derfor skal vi tage den her præstation med os, siger den 20-årige midtbanespiller.

Thomas Gundelund, der er endnu en af Vejles unge kometer, er enig, og den 18-årige back er sikker på, at hvis holdet præsterer som mod FCK hver gang, er der ingen fare for nedrykning.

- Vi leverede fremragende i dag. Selvfølgelig var det ikke godt nok at komme bagud, men vi viste den rette mentalitet ved at komme tilbage og få det udlignende mål til 2-2.

- Jeg vil sige, at hvis vi spiller sådan her hver gang, som vi gjorde i dag, er vi ikke i fare for at rykke ned, siger Gundelund.

Han spillede hele kampen på Vejles højre back, og Thomas Gundelund skulle derfor i store dele af kampen holde øje med FCK-stjernen Viktor Fischer.

- Jeg synes ikke, at han (Fischer, red.) kom frem til så meget, men han er en rigtig god spiller. Lucas (Jensen, red.) og jeg fik bare lukket FCK's venstre side godt ned, siger Thomas Gundelund.

Vejle har fået fire point i holdets første tre ligakampe og møder i næste runde OB på udebane.

/ritzau/