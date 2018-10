Niels Frederiksen tror på en dansk billet til U21-EM, men advarer mod at undervurdere Færøerne.

Aalborg. En sejr, og EM-billetten er i hus.

Så enkelt er det for det danske U21-landshold i fodbold, når holdet tirsdag aften møder Færøerne i den sidste af i alt ti kvalifikationskampe.

Landstræner Niels Frederiksen tror på, at danskerne kan tage de tre point og dermed undgå potentielle playoffkampe om at komme med til europamesterskaberne i Italien og San Marino i 2019.

- Jeg har en god fornemmelse. Jeg tror da på det, og det gør spillerne også. Vi har et stærkt ønske om at komme ud og vise, at vi er et godt fodboldhold, at vi kan spille offensiv fodbold og skabe nogle chancer, siger Niels Frederiksen.

Danmark har mødt Færøerne tre gange tidligere i U21-sammenhæng. To gange er det blevet til komfortable sejre til danskerne, mens en af kampene endte 1-1.

Med spillere, der gør sig i de største europæiske ligaer, er Danmark hos bookmakerne store favoritter til at tage sejren tirsdag, men Niels Frederiksen advarer mod at undervurdere færingerne.

- Faktum er, at de har fået point i fem ud af ni kvalifikationskampe. Så de får ofte point, og scorer også tit i en pulje, hvor vi andre også har haft problemer med at vinde.

- Så på den måde er det jo ikke noget dårligt hold. De arbejder hårdt og har et godt kollektiv, så vi skal stadig ramme et godt niveau, men det tror vi også på, at vi kan, siger landstræneren.

Niels Frederiksen mener ikke, at favoritrollen lægger et øget pres på det danske hold.

- Det skal vi kunne håndtere. Vi lægger i forvejen os selv under pres, fordi vi har en ambition om at kvalificere os til EM, og det ville vi da være slemt skuffede over ikke at lykkes med.

- Hvad omgivelserne lægger af pres på os, beskæftiger vi os ikke med, men det er da helt fair. Hvis man ikke kigger på, hvor vores spillere har adresser til daglig i forhold til færingerne, så skal der være en forskel, men det skal vi så vise på banen. Det nytter ikke noget bare at snakke om det, siger Frederiksen.

At kunne indløse en billet til U21-EM vil ikke blot være en opfyldelse af danskernes mål om at kvalificere sig til turneringen.

Deltagelse i europamesterskaberne vil give spillerne vigtige erfaringer i forhold til at spille store kampe, mener Niels Frederiksen. Erfaringer, der kan bruges i fremtiden.

- Det vil give dem mulighed for at prøve at deltage i en slutrunde og møde nogle rigtig gode hold. Forløbet op til en så stor turnering er også lærerig.

- Selvfølgelig er det ikke det samme som til det "rigtige" EM, men det lugter lidt af det, og det er godt for spillerne at prøve, siger landstræneren.

Danmarks kamp mod Færøerne bliver spillet på Aalborg Portland Park og fløjtes i gang tirsdag klokken 18.

/ritzau/