Nej, far. Du går ikke med ind.

Hvor mange gange har fædre ikke hørt den sætning? Og uden for klubhuset i Hornbæk var det altså Per Wind, der sad i sin bil i sit grå FCK-træningssæt og lige havde sendt sønnike Jonas Wind indenfor til præsentationen af den danske U21-trup til EM.

»Jeg tror, at han kørte ud og fik en frokost. Han ville gerne med op, men der sagde jeg, at han lige måtte holde sig lidt væk. Men nu ser jeg, at nogle af de andre har deres familier med, så det kunne være, at jeg skulle have taget ham med alligevel. Han fik lov at blive ude i bilen, eller hvor han nu er,« siger Jonas Wind og fortsætter med et stort smil på læben.

»Nu skulle det være mig i dag.«

Og det skulle være Jonas Winds dag. FC København-angriberen modtog endnu en anerkendelse efter sit forrygende forår for den kommende danske mester. Han blev en af 26 spillere, som landstræner Niels Frederiksen vil have med til Italien, når Danmark for tredje slutrunde i træk skal spille U21-EM.

Den besked fik Jonas Wind også hjemme hos faderen.

»Niels havde fået fat i min fars nummer, så det var ikke mig, han ringede til. Jeg sad lige ude i haven ved min far, da han kom ud og sagde, at jeg lige skulle tage telefonen. Han sagde bare lige, at det var Niels Frederiksen.«

»Jeg fik snakket med ham, og jeg var selvfølgelig rigtig glad. Det har ikke været selvsagt, at jeg skulle med, men jeg føler, at jeg har haft gode chancer på grund af mit personligt gode forår, og klubben har også leveret godt. Jeg vil ikke sige, at jeg var super overrasket, men det var selvfølgelig dejligt at få det på det rene, at jeg var udtaget,« siger Jonas Wind.

Der skal stadig sies tre mand fra truppen, så der kun vil være 23 spillere med til Italien og Udine, hvor Danmark skal spille de to første kampe. Jonas Wind ligner dog en mand, som ender med at skulle til Italien.

Og det bliver kulminationen på et flot år for den 20-årige angriber.

»Det startede ikke så godt for mig med en skade i den første testkamp, vi havde med FCK. Det var ikke så godt. Men så har jeg arbejdet mig tilbage med en lang, god genoptræning. Og stille og roligt har jeg arbejdet mig ind på FC Københavns hold og spillet fast der og leveret gode præstationer, der også er medvirkende til, at jeg nu er udtaget.«

»At stå med et trofæ på lørdag og med en medalje rundt om halsen - og nu også være udtaget til EM, det er meget godt,« siger Jonas Wind.