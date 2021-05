Jesper Lindstrøm og Viktor Nelsson går ind til knockoutkampene ved U21-EM med et mål om at blive europamester.

Det skorter ikke på ambitionerne i den danske trup forud for knockoutkampene ved U21-EM.

Danmark imponerende i det indledende gruppespil, der blev afviklet for to måneder siden, ved at vinde alle sine kampe uden at lukke mål ind. Frankrig, en af favoritterne til at vinde EM, blev blandt andre nedlagt.

I Jesper Lindstrøms øjne vidner sejren over netop Frankrig om, at danskerne kan bide skeer med kontinentets største fodboldnationer.

- 100 procent. Alt kan ske i fodbold. Hvis man kan slå Frankrig, der har så gode spillere, så kan vi slå alle, siger brøndbyprofilen.

Den første - og potentielt sidste - kamp finder sted mandag, hvor Tyskland venter i kvartfinalen. Bliver den vundet, kan det i semifinalen ende med et gensyn med Frankrig eller et møde med Holland.

Men uanset hvem Danmark kommer til at møde undervejs, så har Jesper Lindstrøm ét stort mål.

- At gå hele vejen selvfølgelig. Det bliver svært. Tyskland er et rigtig godt hold. Jeg håber selvfølgelig, vi går hele vejen. Det bliver svært, men vi har gode muligheder, siger han.

U21-landsholdets anfører, Viktor Nelsson, tør også godt drømme stort.

- Målet er at vinde kampene, og hvorfor ikke gå hele vejen? Jeg synes, vi har holdet til det. Et godt kollektiv. Det ville være tåbeligt at stå og sige, at vi er tilfredse med bare at være i kvartfinalen, siger FC København-forsvareren.

Mens Lindstrøm og Nelsson altså ikke holder sig tilbage, når det gælder målet for U21-EM, så har landstræner Albert Capellas et noget mere snævert fokus.

Den 53-årige spanier koncentrerer sig først og fremmest om den første opgave.

- Først skal vi vinde over Tyskland. Vi ved, at hvis vi når vores topniveau, skal vi nok få vores chancer. Vi tager det én kamp ad gangen. Hvis vi vinder, så tænker vi på semifinalen, men indtil da tager vi det kamp for kamp, siger landstræneren, der dog godt kan forstå, at nogle af hans spillere tænker stort.

- Vi drømmer alle sammen, men jeg ved bare, at vi først skal tænke på det, der er lige foran os. Hvis vi gør det godt der, kommer der gode ting i fremtiden. Derfor tænker jeg kun på Tyskland, fordi det er nemmere at forholde sig til.

U21-EM bliver spillet i Ungarn og Slovenien. Danmarks kvartfinale - som spilles mandag klokken 21 - er i ungarske Székesfehérvár. En eventuel semifinale vil blive spillet samme sted.

Kun hvis Danmark når finalen 6. juni, skal holdet til den slovenske hovedstad, Ljubljana.

