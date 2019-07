Asger Sørensen siger farvel til østrigske Salzburg og tiltræder hos Nürnberg på en treårig kontrakt.

Den danske fodboldspiller Asger Sørensen skal fremover tørne ud for tyske FC Nürnberg.

Det meddeler klubben, der rykkede ud af den bedste række efter sidste sæson.

Nürnberg fortæller på sin hjemmeside, at Asger Sørensen skifter fra østrigske RB Salzburg på en treårig kontrakt.

23-årige Asger Sørensen var for nylig med til at spille EM for U21-landshold med Danmark.

Han har de seneste par år været udlejet til tyske Jahn Regensburg, der også optræder i den næstbedste tyske række.

/ritzau/