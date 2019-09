Spanieren Albert Capellas kunne se det danske U21-landshold spille 0-0 mod Ungarn i sin debut som landstræner.

Der var mange nye ansigter på banen, da det danske U21-landshold fredag tog hul på en ny æra.

Spanieren Albert Capellas har taget over som landstræner efter Niels Frederiksen, og det er et nyt kuld af talenter, der skal forsøge at spille Danmark til EM om to år.

Fredag varmede danskerne op til den forestående EM-kvalifikation ved at spille 0-0 mod Ungarn i Aalborg.

Bortset fra Andreas Skov Olsen fra Bologna og Borussia Dortmunds Jacob Bruun Larsen er holdet uden de store profiler. Men det kan ændre sig med tiden.

Anfører for danskerne var den 19-årige midtbanespiller Victor Jensen, der til daglig spiller på andetholdet i Ajax Amsterdam.

De danske værter havde svært ved at skabe de helt åbne chancer mod et ungarsk hold, der var dygtig til at forsvare sig.

Efter godt et kvarter var Anders Dreyer, der denne sommer er blevet udlejet fra Brighton til Heerenveen, tæt på. Bolden blev lagt på tværs af Andreas Skov Olsen, og Dreyer måtte se sit skud blive reddet på stregen.

I front havde Capellas valgt Jens Odgaard, der ligesom Dreyer spiller i Heerenveen. Før pausen fik angriberen tordnet bolden i mål, men det blev annulleret for offside.

Efter pausen blev Jacob Bruun Larsen sendt ind fra bænken i et håb om, at Dortmund-spilleren kunne fremtvinge et sejrsmål.

Først i overtiden lykkedes det at få skabt en god mulighed, men Morten Hjulmand sendte fladt bolden forbi stolpen, efter at den tilfældigt var dumpet ned foran hans fødder.

På tirsdag står der point på spil, når Danmark åbner EM-kvalifikationen på eget græs mod Rumænien. Danskerne er også i gruppe med Ukraine, Nordirland, Finland og Malta.

U21-landsholdet har de seneste tre gange deltaget ved EM. Om to år afholdes slutrunden i Ungarn og Slovenien.

