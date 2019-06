Kritikken af det danske U21-landshold var hård efter 3-1-nederlaget til Tyskland.

EM blev ikke skudt godt i gang, og de danske talenter blev klandret for at spille for langsomt og uden idé. Den kritik nåede også frem til landstræneren. Og han kunne godt forstå det.

»Det er sådan, det er i den her verden. Man skal jo præstere, når det er alvor. Vi vandt ikke, og det er den her turneringsstruktur, der gør, at det er så fandens skidt at komme fra start med et nederlag. Men sådan er det, og det er fair nok,« siger Niels Frederiksen.

Kritik eller ej fra fans, eksperter og andre udenforstående så fandt landstræneren også en forklaring i den knap så imponerende danske indsats hos modstanderen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg vil også bare sige, at Tyskland er kraftedme et godt hold. Det er satanedme dygtige spillere, der har flere kampe på højere hylde, end vores har i snit. Vi har altid muligheden mod Tyskland, men vi skal ramme vores topniveau, og det gjorde vi jo ikke 100 procent,« lyder det.

Det var to grelle danske fejl, der gav tyskerne mål til 2-0 og 3-0, og flere af spillerne blev også kritiseret for indsatsen. Det er de mere rutinerede spillere vant til, men for de unge talenter er erfaringen i den disciplin måske ikke så stor.

Men landstræneren har italesat netop det fænomen.

»Vi har aftalt, at de ikke skal bruge så meget tid på kritikken. Vi skal kigge på og selv og se på, om vi er tilfredse med den præstation, vi fik leveret. På energiniveauet og indstillingen er der ikke en finger at sætte, men vi manglede lidt kvalitet, og det må vi arbejde med at få frem i næste kamp,« siger Niels Frederiksen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

For midtbaneprofilen Philip Billings vedkommende passer det udsagn. At han ikke holder øje med kritikken. Det bruger han ikke tid på, men han synes, at det er helt i orden, at der bliver gået hårdt til danskerne efter indsatsen.

»Jeg går aldrig ind og ser på de ting efter kampen, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man vil altid få kritik. Vi skal også have høje forventninger til os selv. Det er fair nok at tabe til Tyskland, men det var også en nem sejr, vi gav dem,« siger Billing og fortsætter.

»Jeg synes bestemt, at vi kunne have fået mere ud af den kamp. Når vi havde bolden, gik det lidt for langsomt. Og når de havde bolden, løb vi lidt forgæves. Det var lidt frustrerende nogle gange.«

Den danske Huddersfield-profil havde ikke en af sine bedste kampe, og han blev kritiseret for sin indsats mod Tyskland. Flere mente, at man kunne se, at han ikke havde spillet i sin engelske klub i de seneste tre måneder.

»Jeg har altid høje forventninger til mig selv, og jeg ved, hvad jeg kan gøre. Så det var overhovedet ikke tilfredsstillende. Folk siger, at det er, fordi jeg ikke har spillet i lang tid. Jeg ved det ikke. Jo, jeg kan godt mærke, at jeg ikke har spillet i lang tid, men nu har jeg fået første kamp i benene, og så kan jeg kun kigge frem og prøve at gøre det bedre,« siger Billing.

Og den danske midtbanebryder var ikke bare ærgerlig over den danske indsats. Han var også ærgerlig over resultatet, som han ikke mente stod mål med, hvordan kampbilledet så ud.

»Al respekt til Tyskland. Det er et klassemandskab og gode spillere, men så vil jeg heller ikke sige, at de er bedre. Havde de ikke fået det andet mål, kunne det godt være blevet til en uafgjort eller måske endda en sejr.«

»Men nu endte de med at vinde 3-1, og folk, der ikke har set kampen og bare kigger på papiret, vil tænke ‘hold da op, de blev rykket fuldstændig over’. Det vil jeg ikke sige, at vi gjorde,« siger Billing.