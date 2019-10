Jens Odgaard fortæller, at det ikke var med vilje, at bolden strøg højt op i luften, før han sendte den i mål.

U21-landsholdet vandt torsdag aften med 2-1 over Nordirland i EM-kvalifikationen.

Kort før tid blev indskiftede Jens Odgaard matchvinder, da han modtog en aflevering, sendte bolden op i luften til sig selv, inden han saksesparkede den i mål.

- Det var en dårlig tæmning og en god afslutning, og så hev vi de tre point.

- Den skulle jo bare i mål jo, og det er jeg glad for, at den kom, siger Jens Odgaard til 6'eren.

U21-landstræner Albert Capellas havde placeret den 20-årige Heerenveen-angriber på bænken mod Nordirland, efter at Odgaard ikke havde arbejdet hårdt nok i den seneste kamp mod Rumænien.

- Det er fint, at han tager fat i nakken på mig. Som spiller er det svært at snakke om sig selv, siger angriberen.

Capellas er godt tilfreds med Jens Odgaards reaktion, da angriberen torsdag kom på banen med en halv time igen.

- Vi siger til spillerne, at de skal gå efter deres fornemmelse og hjerte inde i feltet. Det er en af Jens' kvaliteter. Han kan gøre det, som ingen forventer, siger spanieren til 6'eren.

Danmark har tidligere i EM-kvalifikationen slået Rumænien med 2-1. Holdet er derfor noteret for to sejre i to kampe.

På mandag kan Danmark overtage førstepladsen, hvis danskerne i et topbrag på udebane formår at slå gruppens førerhold fra Finland.

Det danske U21-landshold har deltaget ved de seneste tre EM-slutrunder. Om to år afholdes EM i Ungarn og Slovenien.

/ritzau/