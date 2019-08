Kasseren i Aris Thessaloniki havde taget hele omsætningen med sig hjem. I nattens mørke slog tyve til.

Den græske fodboldklub Aris Thessaloniki har mistet hele dagsomsætningen efter torsdagens hjemmekamp mod Molde i Europa League.

I alt har Aris mistet 246.000 euro svarende til 1,8 millioner kroner efter den udsolgte kamp på eget græs.

Efter kampen tog klubbens kasserer Theodoros Karipidis de mange kontanter med sig hjem, hvor han i løbet af natten blev udsat for et indbrud.

Græske medier beretter, at Karipidis, hans hustru og et mindre barn sov, da forbrydelsen skete. Tyvene benyttede sig af en spray med bedøvelsesmiddel, der skulle sikre, at familien ikke vågnede op.

Ud over de mange kontanter kom tyvene ud af huset med flere af familiens ejendele.

Politiet har sikret sig fingeraftryk og er fortsat i gang med efterforskningen.

Aris vandt torsdagens opgør mod Molde med 3-1, men aftenen endte alligevel med et exit fra Europa League-kvalifikationen. Det skyldtes, at de norske gæster havde vundet det første opgør med 3-0.

/ritzau/AFP