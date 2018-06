Det blev for følelsesladet efter den sent tilkæmpede 2-1-sejr over Sverige, skriver Det Tyske Fodboldforbund.

Moskva. Det Tyske Fodboldforbund har lagt sig fladt ned og beklaget, at flere personer fra den tyske stab hånede folkene på den svenske bænk, herunder landstræner Janne Andersson, efter at Tyskland lørdag vandt 2-1 over Sverige ved VM i fodbold.

- Det var en følelsesladet kamp. Til sidst var der nogle reaktioner eller fagter fra vores stab mod den svenske bænk, som var for følelsesladede.

- Derfor har vi undskyldt over for den svenske træner og hans hold. "Ursäkta", skriver Det Tyske Fodboldforbund på Twitter, hvor det sidste ord er det svenske ord for undskyld.

De store følelser var i spil efter kampen i Sotji i gruppe F, som Tyskland vandt på et mål af Toni Kroos i dommerens femte tillægsminut i anden halvleg.

Umiddelbart efter kampen gik flere personer fra den tyske stab hen mod det område, hvor den svenske stab opholdt sig.

Efter flere hånende tyske klap blev det for meget for landstræner Janne Andersson og andre fra det svenske hold, og der blev råbt og skubbet, inden situationen kom under kontrol.

- Nogle af de tyske ledere fejrede sejren ved at løbe imod os og håne os med fagter. Respektløst. Det gjorde mig virkelig sur.

- Der var mange på vores bænk, som reagerede. Sådan opfører man sig ikke, sagde den svenske landstræner ifølge aftonbladet.se.

Tysklands sejrsmål betyder, at de regerende verdensmestre lige som Sverige har tre point efter to kampe i gruppe F.

Mexico topper gruppen med seks point, mens Sydkorea er sidst uden point.

Ingen hold er endnu sikre på at gå videre, og alle har mulighed for at komme videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/