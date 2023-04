Lyt til artiklen

Det var den totale afklapsning, da Manchester City bankede Bayern München tirsdag aften i Champions League.

I Manchesters silende regn lignede tyskerne til tider serie 6-spillere med grumme personlige fejl, som City-stjernerne udnyttede kynisk til en 3-0-sejr.

Den tyske storklub får en hård medfart i de hjemlige medier.

'Nu er der brug for et mirakel' lyder det i Bild, der fremhæver, at Thomas Tuchel allerede står foran det andet turneringsexit efter blot fire kampe i spidsen den sydtyske gigant.

Den tidligere Dortmund-målmand Roman Weidenfeller sender en særlig stikpille afsted i retning af Bayern-keeper Yann Sommer, der ved 2-0-scoringen manglede et par centimeter.

»Neuer havde haft den,« siger Weidenfeller til tyske Sky ifølge Bild med henvisning til, at Bayerns skadede førstemålmand er ti centimeter højere end Sommers for en keeper lave 183 centimeter.

'Manchester City var nådesløse og effektive,' skriver Die Welt, der lægger stor vægt på Bayern-spillernes store forsvarskoks.

'Bayern blev kynisk straffet,' skriver Sport1.

'Tuchels chance for sin anden Champions League-titel brister allerede,' skriver Der Spiegel.

I England fremhæver Daily Mail også Citys kynisme.

'Spændende, dødbringende, klinisk og til tider uimodståelig. Det er den kombination, som Manchester City bragte til det, der skulle være den hårdeste kamp i deres sæson indtil videre'.

'I sidste ende var Bayern bragt i knæ,' fortsætter mediet.