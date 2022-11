Lyt til artiklen

Diverse landshold rejser i disse dage mod Qatar, hvor det efterhånden omdiskuterede VM skal spilles. Dét markerede Tyskland på sin egen måde.

Holdet rejste mandag af sted – og særligt en detalje ved afrejsen har efterfølgende fået en del opmærksomhed.

Nemlig det faktum, at den ene side af Lufthansa-flyet, som holdet steg på, var udsmykket med et særligt skilt, der sendte et budskab og en stikpille i Qatars retning.

'Diversity Wins' stod der skrevet, ligesom diversiteten blev hyldet gennem flere forskellige personer, som også var trykt på skiltet, hvilket du kan se herunder:

We are proud to be departing with the German national team @DFB_Team in our special A330 - The aircraft will be sporting a special livery that sends a clear message to the world: #DiversityWins! pic.twitter.com/isuPmmqlBi — Lufthansa (@lufthansa) November 13, 2022

Slutrunden i ørkenstaten er blevet voldsomt kritiseret på grund af Qatars forhold til menneskerettigheder.

Eksempelvis er homoseksualitet forbudt i landet. Det kan koste dig en bøde og fængsel i op til tre år, hvis man 'udøver homoseksualitet'.

Kys og kærtegn er også forbudt, og der er regler vedrørende beklædning og opførsel.

Også behandlingen af migrantarbejdere har mødt voldsomt kritik. Det er blevet vurderet, at op mod 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i forberedelserne af slutrunden.

B.T. har tidligere besøgt Qatar og talt med nogle af migrantarbejdere, som opholder sig i landet.

En af dem forklarede om de voldsomme forhold, de lider under – og at de ikke har noget valg.

VM i Qatar begynder 20. november. Danmark spiller sin første kamp to dage senere og tager af sted i morgen, tirsdag.