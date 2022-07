Lyt til artiklen

Syd for grænsen er de ikke for fine til at lukrere på modstandernes gøren og laden.

Tyskerne har identificeret ballade hos de øvrige gruppekonkurrenter til kvartfinalepladserne ved EM, Spanien og Danmark.

»Når to mennesker skændes, er vi forhåbentlig den grinende tredjepart!,« lyder ræsonementet fra tyske Bild, der varmer op til bragene i gruppe B, som begynder fredag aften.

De håber, at Nadia Nadims stormvejr har bragt problemer med sig.

»Angriberen Nadia Nadim (34) skaber en dårlig stemning der. Hun er født i Afghanistan, og flygtede til Danmark som barn, efter at Taleban myrdede hendes far. Nu promoverer hun som ambassadør det kontroversielle herre-VM i Qatar,« skriver det store medie.

De håber, at der ikke er faldet ro på i den danske lejr før aftenens kamp.

»Situationen er stadig anspændt. Nu kom det frem: Nadim får sikkert gode penge for rollen som ambassadør. Adspurgt herom udbrød der en strid med dansk presse.«

Hos spanierne går balladen på, at stjernen Alexia Putellas er blvet skadet, og hendes klub Barcelona skulle være rasende over den måde, landsholdet har drevet rovdrift på hende.

Derudover fortæller de, at landstræner Jorge Vildas udtagelser har skabt stor debat.

Finland regner de ikke for en trussel, men dem møder Danmark i kamp to.

Med lidt schadenfreude - eller på dansk: skadesfro - går tyskerne i kamp i aften.

»Det bliver hårdt! Med Spanien og Danmark møder vores kvinder to turneringsfavoritter. Det gode for os: Der er problemer i begge hold.«

