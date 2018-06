Tyskerne gik ind til VM-slutrunden som en af favoritterne, men da sidste fløjt havde lydt i gruppe F, var Tyskland sidst i sin gruppe.

Et nederlag på 0-2 til Sydkorea sendte de forsvarende mestre ud af VM med et brag. For første gang i VM-historien nåede Tyskland dermed ikke videre fra gruppen.

Umiddelbart et overraskende resultat, men spillemæssigt har det tyske hold længe haft svært ved at finde rytmen, erkender forsvarsspilleren Mats Hummels.

»Den seneste gang, vi leverede en god præstation, var i efteråret,« siger han til tv-stationen ZDF efter det ydmygende nederlag.

»Det er en bitter aften for os og for alle tyske fodboldfans,« lyder det fra forsvarsklippen.

Hummels og holdkammeraterne forsøgte sig igen og igen, men bolden ville ikke ind mod de hårdtarbejdende sydkoreanere.

Tyskerne satsede stort til sidst, men i stedet slog Sydkorea til med to mål. Derfor var det Sverige og Mexico, der gik videre som henholdsvis nummer et og to.

»Vi havde masser af chancer, inklusiv min egen i 86. minut, men kunne ikke putte bolden i nettet. Jeg skal score på sådan en chance,« siger Hummels.

»Vi troede på det til det sidste. Vi blev ved med at skyde, men kunne bare ikke få bolden ind.«

På trods af det overraskende nederlag mener Hummels, at nøglen til det historisk tidlige tyske VM-exit skal findes tidligere i turneringen.

»Vi bragte os selv i den her situation efter Mexico-kampen,« siger Hummels.

Tyskland indledte med at tabe 0-1 til Mexico. Modsat Tyskland kan Mexico nu begynde forberedelserne til ottendedelsfinalen.

/ritzau/AFP