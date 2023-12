Bayern München har kvalificeret sig til knockoutstadiet af Champions League allerede inden onsdagens opgør mod FC København, og det fremgik tydeligt af det manglende fremmøde på det danske holds pressemøde.

Hvis der sad en tysk repræsentant for et medie fra modstanderholdet, gemte personen sig godt, da Jacob Neestrup, Rasmus Falk og Mohamed Elyounoussi trådte op på scenen for at fortælle om deres syn på kampen.

Men tilsyneladende betyder det ikke det mindste for medierne i Tyskland, at de danske mestre kommer på besøg, men det signal gør intet for FCK-træner Jacob Neestrup.

»Jeg er ligeglad. Om der så sad 100 tyskere, 20 englændere og et par svenskere. Det har ikke noget med signal at gøre, det er bare sådan, det er. Det er fint,« siger Jacob Neestrup og tilføjer:

Falk er sikker på, at Bayerns spillere kan huske den modstand, de fik i Parken. Foto: Lukas Barth/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Falk er sikker på, at Bayerns spillere kan huske den modstand, de fik i Parken. Foto: Lukas Barth/AFP/Ritzau Scanpix

»Det handler jo ikke om, hvor mange tyske journalister der sidder her, det er sådan, det er. Det er naturligt, at vi her sidder tre repræsentanter for et dansk fodboldhold, og så er det jo naturligt, at der sidder flere danskere, det er sådan, det er.«

Rasmus Falk mener ikke, at det behøver give FC Københavns spillere grund til at ville bevise noget, og han er sikker på, at modstanderne udviser respekt for det danske hold, efter tyskerne i den første kamp i Parken havde meget svært ved at besejre dem.

Det lykkedes først til slut med en sen scoring til 2-1.

»Jeg tror ikke, at vi tænker på den måde, men jeg tror, at de spillere, der var på banen for Bayern i Parken i første halvleg - og også ud fra vores snakke bagefter - de har ændret mening i forhold til, hvordan de så på FC København inden,« siger Rasmus Falk.

Tyskere vil der være rigeligt af onsdag, når 75.000 tilskuere på Allianz Arena kommer til fodbold.