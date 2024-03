Ifølge flere tyske medier har AaB's tyske medejere lokket tre store influencere ind i folden.

De tyske AaB-medejere med den tidligere fodboldspiller Thomas Hitzlsperger i spidsen tager nu alternative midler i brug for at udbrede historien om den nordjyske fodboldhøjborg.

Tre store tyske influencere bliver således en del af investorgruppen i selskabet Sport Strategy Excellence 22 (SE22), som er medejer i AaB.

Det skriver flere tyske medier, herunder Kicker og Bild, hvor det fremgår, at de tre skal være med til at skabe moderne indhold.

Der er tale om Maximilian Stemmler, Anton Rinas og Sascha Hellinger, som går under kaldenavnene "Trymacs", "ViscaBarca" og "UnsympathicTV".

Ifølge Kicker har de tilsammen 6,92 millioner følgere og mere end to milliarder views på YouTube, ligesom de er til stede på andre sociale platforme som Instagram og Twitch.

- Ud over sportslig succes er det vigtigt at støtte klubben i at nå ud til nye fans via forskellige kommunikationsplatforme. Fans og sponsorer ønsker så meget information om deres favoritklub og deres idoler som muligt. Det gælder ikke kun de 90 minutter på banen, siger Thomas Hitzlsperger ifølge Kicker.

Alle de tre influencere er i Tyskland kendt for deres indhold om fodbold på sociale platforme.

Anton "ViscaBarca" Rinas er for eksempel kendt for at lave videoindhold fra stadionbesøg, og på hans sociale platforme kan man se ham posere med alverdens fodboldstjerner, herunder Lionel Messi.

I en story på Instagram har han torsdag fortalt, at han er på vej til Danmark.

Maximilian "Trymacs" Stemmler er allerede involveret i en fodboldklub, idet han har stiftet SSV Hardstuck, som er en amatørklub i Hamburg.

Ifølge Kicker udtaler de tre influencere, at de elsker fodbold, og at de fremover jævnligt vil være til stede, når AaB spiller.

Foruden de tre influencere bliver også Manuel Lopez investor i SE22. Han har blandt andet stiftet sportsmediet spox.com.

På LinkedIn har han delt Kickers nyhed, hvortil AaB-bestyrelsesmedlem og medstifter af SE22 Jan Peters udtrykker sin begejstring over at have fået Manuel Lopez med på vognen.

SE22 har været medejer i AaB siden marts sidste år.

AaB har intet meldt ud om sagen.

/ritzau/