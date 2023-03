Lyt til artiklen

Han anede ikke, hvad han havde fået med på sin 59 sekunder lange video-hilsen.

Men nu, godt et år efter at have optaget videoen, så har den tyske fodboldlegende Andreas Brehme fået røde ører.

For én af de fødselsdagshilsner, som den 62-årige tysker tjener penge på at filme for onlineportalen Memmo.me, er nu blevet delt vidt og bredt på nettet af én særlig årsag.

Han har uvidende fanget sin nøgne kone på videoen, som du kan se nederst i artiklen.

Foto: Jørgen Fromme

Og millioner har siden set med, skriver tyske Bild, der har talt med den tidligere verdensmester i fodbold om hvordan hele miseren er gået til.

»Vi indså det først, da flere og flere af vores venner ringede til os. Jeg har ingen anelse om, hvorfor videoen dukker op nu. Der er nogen, der må have delt den, og jeg vidste ikke engang, hvad jeg havde sendt dengang,« siger Brehme til den tyske avis.

Brehme, der i karrierens løb blandt andet gjorde sig bemærket med et mål i VM-finalen i 1990, tager brøleren med et smil - og det samme gør konen, 56-årige Susanne Schaefer.

»Det skete, da vi var på ferie ved Gardasøen sidste sommer. Men hvad er der galt? Sådan kan man også se mig på stranden eller i saunaen. Så det er noget, vi har grinet af, og jeg har drillet Andy, min sociale medie-ekspert,« siger konen til Schaefer.

Brehme siger med et smil til Bild, at han fremover vil lade konen om at filme hans video-hilsner.