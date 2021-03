Igen i år er der stor succes for de tyske trænere i Champions League. Det står klart efter sejre onsdag aften.

Hansi Flick, Edin Terzic, Jürgen Klopp og Thomas Tuchel udgør en eksklusiv kvartet.

De fire tyske cheftrænere og managere for henholdsvis Bayern, Dortmund, Liverpool og Chelsea er nemlig alle videre til Champions League-kvartfinalerne.

Det er første gang, at fire cheftrænere eller managere fra samme land er i kvartfinalen i klubfodboldens kongeklasse, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Sidste år var vi allerede tre tyske trænere i semifinalen, ikke sandt?, spørger Chelsea-cheftræner Thomas Tuchel, da tv-kanalen Sky ifølge dpa præsenterer ham for statistikken.

- Lad os håbe, at vi kommer lidt længere i år, siger Tuchel selvsikkert, efter at hans hold, Chelsea, sejrede mod Atletico Madrid onsdag aften.

Tuchel nåede sidste år finalen med Paris Saint-Germain, men blev fyret denne sæson af det franske storhold.

Efter at han blev ansat i januar af Chelsea, har London-holdet ikke set sig tilbage, og i 13 kampe er holdet ubesejret.

En anden tysk cheftræner, som er blandt Europas varmeste navne, er Hansi Flick, som efter et lille formdyk i februar med Bayern lader til at være tilbage på vindersporet.

Onsdag aften gik det ud over Lazio, der i Champions League blev slået med 2-1 efter en Bayern-sejr i Rom på 4-1 for tre uger siden.

Dermed er det sydtyske storhold sikkert videre til kvartfinalerne.

- Det var vigtigt for mig, at vi vandt kampen, sagde Flick efter sejren ifølge Reuters.

- Lazio forsvarede godt, men jeg synes, at vi vandt fortjent. Vores angreb er så stærkt, og vi spiller med høj risiko. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at spille på den måde og presser højt for at gøre det svært for vores modstandere.

Selv om Dortmund og Liverpool er knap så godt kørende i de hjemlige ligaer som de to andre hold, har Tuchel en ganske simpel forklaring på den tyske succes:

- Lutter gode trænere, lutter gode hold, siger Tuchel ifølge dpa.

En dybere forklaring på den tyske trænersucces kan han dog ikke komme med.

- Jeg kender ikke hemmeligheden. Men det er herligt, at det er sådan, og det er endnu bedre, at jeg er en del af det, siger Tuchel.

